Reprodução Dupla Sena

As dezenas do concurso 2866 da Dupla Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (29), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O 1º prêmio é avaliado em R$ 12.927.703,09 e o 2º sorteio avaliado em R$ 179.627,49. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

1º sorteio: 48 - 44 - 05 - 43 - 02 - 18.

2º sorteio: 23 - 28 - 40 - 04 - 21 - 22.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

15 apostas ganhadoras R$ 10.886,33

4 acertos

1.511 apostas ganhadoras R$ 123,50

3 acertos

30.342 apostas ganhadoras R$ 3,07

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

27 apostas ganhadoras R$ 5.443,17

4 acertos

1.428 apostas ganhadoras R$ 130,68

3 acertos

27.280 apostas ganhadoras R$ 3,42

Quina

O concurso 6839 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 9.151.843,94. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

44 - 26 - 11 - 28 - 61.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

50 apostas ganhadoras, R$ 10.143,56

3 acertos

4.191 apostas ganhadoras, R$ 115,25

2 acertos

107.033 apostas ganhadoras, R$ 4,51

Lotomania

O concurso 2829 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 8.586.658,65. Uma aposta faturou o maior prêmio. Veja os números:

45 - 09 - 65 - 86 - 16 - 57 - 90 - 40 - 22 - 27 - 24 - 75 - 64 - 72 - 98 - 02 - 94 - 96 - 62 - 07.

Premiação

20 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 8.586.658,66

19 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 59.145,91

18 acertos

72 apostas ganhadoras, R$ 2.567,10

17 acertos

635 apostas ganhadoras, R$ 291,07

16 acertos

3655 apostas ganhadoras, R$ 50,56

15 acertos

16421 apostas ganhadoras, R$ 11,25

0 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 147.864,81

LEIA TAMBÉM: Jogos anteriores das loterias da Caixa.

Super sete

O concurso 752 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 1.600.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

COLUNA 1 - 2;

COLUNA 2 - 5;

COLUNA 3 - 8;

COLUNA 4 - 8;

COLUNA 5 - 6;

COLUNA 6 - 7;

COLUNA 7 - 1.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 27.074,27

5 acertos

39 apostas ganhadoras, R$ 991,73

4 acertos

557 apostas ganhadoras, R$ 69,43

3 acertos

4.954 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Lotofácil

O concurso 3499 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Uma aposta faturou o maior prêmio. Veja os números:

19 - 01 - 07 - 13 - 05 - 12 - 24 - 25 - 18 - 09 - 14 - 11 - 17 - 23 - 10.

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.073.167,21

14 acertos

295 apostas ganhadoras, R$ 1.089,68

13 acertos

9759 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

115198 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

563568 apostas ganhadoras, R$ 7,00





Como jogar na Quina?

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.