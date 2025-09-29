As dezenas do concurso 2866 da Dupla Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (29), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O 1º prêmio é avaliado em R$ 12.927.703,09 e o 2º sorteio avaliado em R$ 179.627,49. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
1º sorteio: 48 - 44 - 05 - 43 - 02 - 18.
2º sorteio: 23 - 28 - 40 - 04 - 21 - 22.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
15 apostas ganhadoras R$ 10.886,33
4 acertos
1.511 apostas ganhadoras R$ 123,50
3 acertos
30.342 apostas ganhadoras R$ 3,07
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
27 apostas ganhadoras R$ 5.443,17
4 acertos
1.428 apostas ganhadoras R$ 130,68
3 acertos
27.280 apostas ganhadoras R$ 3,42
Quina
O concurso 6839 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 9.151.843,94. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
44 - 26 - 11 - 28 - 61.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
50 apostas ganhadoras, R$ 10.143,56
3 acertos
4.191 apostas ganhadoras, R$ 115,25
2 acertos
107.033 apostas ganhadoras, R$ 4,51
Lotomania
O concurso 2829 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 8.586.658,65. Uma aposta faturou o maior prêmio. Veja os números:
45 - 09 - 65 - 86 - 16 - 57 - 90 - 40 - 22 - 27 - 24 - 75 - 64 - 72 - 98 - 02 - 94 - 96 - 62 - 07.
Premiação
20 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 8.586.658,66
19 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 59.145,91
18 acertos
72 apostas ganhadoras, R$ 2.567,10
17 acertos
635 apostas ganhadoras, R$ 291,07
16 acertos
3655 apostas ganhadoras, R$ 50,56
15 acertos
16421 apostas ganhadoras, R$ 11,25
0 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 147.864,81
Super sete
O concurso 752 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 1.600.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
COLUNA 1 - 2;
COLUNA 2 - 5;
COLUNA 3 - 8;
COLUNA 4 - 8;
COLUNA 5 - 6;
COLUNA 6 - 7;
COLUNA 7 - 1.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 27.074,27
5 acertos
39 apostas ganhadoras, R$ 991,73
4 acertos
557 apostas ganhadoras, R$ 69,43
3 acertos
4.954 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Lotofácil
O concurso 3499 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Uma aposta faturou o maior prêmio. Veja os números:
19 - 01 - 07 - 13 - 05 - 12 - 24 - 25 - 18 - 09 - 14 - 11 - 17 - 23 - 10.
Premiação
15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.073.167,21
14 acertos
295 apostas ganhadoras, R$ 1.089,68
13 acertos
9759 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
115198 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
563568 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Como jogar na Quina?
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.