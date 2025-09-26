As dezenas do concurso 6837 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta sexta-feira (26), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
O prêmio acumulou em R$ 8 milhões para o sorteio deste sábado (27).
Confira as dezenas:
13-25-57-64-75
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
42 apostas ganhadoras, R$ 10.408,46
3 acertos
4.205 apostas ganhadoras, R$ 99,01
2 acertos
97.592 apostas ganhadoras, R$ 4,26
Como jogar na Quina?
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.
Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (26)
Lotomania - concurso 2828
Prêmio estimado: R$ 7,6 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
03-05-10-17-22-23-29-39-48-56-57-63-67-71-74-82-84-87-94-99
Prêmio acumulou
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 57.247,08
18 acertos
58 apostas ganhadoras, R$ 3.084,44
17 acertos
605 apostas ganhadoras, R$ 295,69
16 acertos
3554 apostas ganhadoras, R$ 50,33
15 acertos
15690 apostas ganhadoras, R$ 11,40
0 acertos
Não houve acertador
Dupla Sena - concurso 2865
Prêmio estimado: R$ 12,4 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
1 sorteio - 06-18-21-38-45-47
2 sorteio - 05-15-18-23-41-43
Prêmio acumulou
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
31 apostas ganhadoras R$ 4.929,91
4 acertos
1.490 apostas ganhadoras R$ 117,22
3 acertos
26.593 apostas ganhadoras R$ 3,28
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
13 apostas ganhadoras R$ 10.580,34
4 acertos
1.382 apostas ganhadoras R$ 126,38
3 acertos
28.203 apostas ganhadoras R$ 3,09
Super Sete - concurso 751
Prêmio estimado: R$ 1,5 milhão
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1- 1
Coluna 2- 5
Coluna 3- 7
Coluna 4- 3
Coluna 5- 2
Coluna 6- 4
Coluna 7- 5
Prêmio acumulou
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 25.392,59
5 acertos
36 apostas ganhadoras, R$ 1.007,64
4 acertos
607 apostas ganhadoras, R$ 59,76
3 acertos
5.274 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Lotofácil - concurso 3497
Prêmio estimado: R$ 1,8 milhão
Confira as dezenas sorteadas:
01-02-03-04-06-10-11-12-13-14-15-18-19-21-25
1 ganhador
Premiação
15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.693.080,25
14 acertos
151 apostas ganhadoras, R$ 2.351,00
13 acertos
6076 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
83313 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
511808 apostas ganhadoras, R$ 7,00