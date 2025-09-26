Reprodução Quina

As dezenas do concurso 6837 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta sexta-feira (26), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.



O prêmio acumulou em R$ 8 milhões para o sorteio deste sábado (27).

Confira as dezenas:

13-25-57-64-75

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

42 apostas ganhadoras, R$ 10.408,46

3 acertos

4.205 apostas ganhadoras, R$ 99,01

2 acertos

97.592 apostas ganhadoras, R$ 4,26

Como jogar na Quina?



Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.

Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (26)

Lotomania - concurso 2828

Prêmio estimado: R$ 7,6 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

03-05-10-17-22-23-29-39-48-56-57-63-67-71-74-82-84-87-94-99

Prêmio acumulou

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 57.247,08

18 acertos

58 apostas ganhadoras, R$ 3.084,44

17 acertos

605 apostas ganhadoras, R$ 295,69

16 acertos

3554 apostas ganhadoras, R$ 50,33

15 acertos

15690 apostas ganhadoras, R$ 11,40

0 acertos

Não houve acertador

Dupla Sena - concurso 2865

Prêmio estimado: R$ 12,4 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

1 sorteio - 06-18-21-38-45-47

2 sorteio - 05-15-18-23-41-43

Prêmio acumulou

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

31 apostas ganhadoras R$ 4.929,91

4 acertos

1.490 apostas ganhadoras R$ 117,22

3 acertos

26.593 apostas ganhadoras R$ 3,28

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

13 apostas ganhadoras R$ 10.580,34

4 acertos

1.382 apostas ganhadoras R$ 126,38

3 acertos

28.203 apostas ganhadoras R$ 3,09

Super Sete - concurso 751

Prêmio estimado: R$ 1,5 milhão

Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1- 1

Coluna 2- 5

Coluna 3- 7

Coluna 4- 3

Coluna 5- 2

Coluna 6- 4

Coluna 7- 5

Prêmio acumulou

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 25.392,59

5 acertos

36 apostas ganhadoras, R$ 1.007,64

4 acertos

607 apostas ganhadoras, R$ 59,76

3 acertos

5.274 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Lotofácil - concurso 3497

Prêmio estimado: R$ 1,8 milhão

Confira as dezenas sorteadas:

01-02-03-04-06-10-11-12-13-14-15-18-19-21-25

1 ganhador

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.693.080,25

14 acertos

151 apostas ganhadoras, R$ 2.351,00

13 acertos

6076 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

83313 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

511808 apostas ganhadoras, R$ 7,00