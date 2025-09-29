Bruno Peres/Agência Brasil Pix fica fora do ar

Na manhã desta segunda-feira (29), usuários relataram falhas no sistema do Pix em diversos bancos. De acordo com relatos em redes sociais, ao utilizar o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil (BC) em qualquer banco, a plataforma impossibilita qualquer tipo de transação.

O Downdetector indica que o problema começou por volta das 10h40, com notificações relatando falhas no sistema, e com o maior pico às 11h17.

Páginas de bancos como Bradesco, C6 Bank, Itaú, Nubank e Santander foram alvo de críticas dos usuários, que relataram a impossibilidade de realizar as transações.

Nas Trends do Google, a palavra "instabilidade" e a frase "pix com problema" ganharam volume, sobretudo entre 10h40 e 11h30.

O Banco Central do Brasil ainda não se manifestou acerca dos problemas envolvendo o Pix.