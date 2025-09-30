Empresas sustentáveis no Brasil: maioria ainda está em estágios iniciais de ESG

Levantamento realizado pela KPMG, intitulado “Índice ESG de Maturidade de Asseguração de 2025”, aponta que 76% das empresas permanecem em estágios iniciais ou intermediários na implementação de práticas relacionadas a meio ambiente, social e governança (ESG, na sigla em inglês).A pesquisa ouviu 1.320 executivos e membros de conselhos de empresas de diferentes setores e regiões do mundo. Juntas, essas organizações representam uma receita média de 16,8 bilhões de dólares.
Diferenças entre empresas mais avançadas e menos maduras
De acordo com o estudo, empresas com maior maturidade em ESG apresentam três características principais: participação ativa do conselho, uso de tecnologias digitais e integração dos fatores ESG à estratégia operacional.Por outro lado, organizações em estágios menos avançados enfrentam dificuldades como estruturas de governança limitadas e sistemas de dados pouco desenvolvidos.
Desafios na qualidade da informação
Segundo a KPMG, sistemas de gestão e governança eficientes são necessários para apoiar a tomada de decisão, e a asseguração é um componente complementar nesse processo.
No entanto, a maioria das empresas ainda está em estágios iniciais ou intermediários de implementação desses processos, especialmente no contexto brasileiro.
Ações recomendadas para acelerar empresas sustentáveis
O estudo da KPMG apresenta cinco ações consideradas estratégicas para acelerar a adoção de práticas ESG:
1. Fortalecimento da governança: incluir a supervisão de temas ESG no nível do conselho, com responsabilidade sobre riscos, desempenho e divulgação de informações.
2. Desenvolvimento de competências internas: capacitar equipes para interpretar padrões, gerenciar dados e interagir com provedores de asseguração.
3. Aprimoramento dos sistemas de dados: criar sistemas robustos para coleta, validação e relato de métricas ESG.
4. Adoção de tecnologias digitais: utilizar plataformas e ferramentas de inteligência artificial para melhorar relatórios e dados.
5. Engajamento da cadeia de valor: aplicar práticas ESG a fornecedores e parceiros para garantir consistência nas divulgações.
ESG como transformação estrutural
Segundo a KPMG, ações como fortalecimento da governança, capacitação interna, melhoria na gestão de dados e engajamento de toda a organização são fundamentais para que as empresas possam não apenas reportar, mas também gerenciar riscos e oportunidades de forma integrada.
