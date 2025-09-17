As dezenas do concurso 286 da +Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (17), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 160.000.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
19 - 20 - 45 - 35 - 30 - 15.
Trevos: 3 - 6.
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
3 apostas ganhadoras, R$ 186.800,87
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
39 apostas ganhadoras, R$ 6.386,36
4 acertos + 2 trevos
116 apostas ganhadoras, R$ 2.300,50
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
1701 apostas ganhadoras, R$ 156,88
3 acertos + 2 trevos
2463 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
20155 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
20631 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
167935 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Dupla Sena
O concurso 2861 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 9.805.047,70 e o 2º sorteio avaliado em R$ 158.946,51. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
1º sorteio: 33 - 45 - 36 - 14 - 48 - 15.
2º sorteio: 01 - 03 - 35 - 40 - 20 - 21.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
33 apostas ganhadoras R$ 4.378,69
4 acertos
1.711 apostas ganhadoras R$ 96,51
3 acertos
28.611 apostas ganhadoras R$ 2,88
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
17 apostas ganhadoras R$ 7.649,84
4 acertos
964 apostas ganhadoras R$ 171,30
3 acertos
21.547 apostas ganhadoras R$ 3,83
Quina
O concurso 6829 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 576.573,73. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
66 - 57 - 42 - 52 - 58.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
17 apostas ganhadoras, R$ 14.535,48
3 acertos
1.441 apostas ganhadoras, R$ 163,31
2 acertos
43.998 apostas ganhadoras, R$ 5,34
Lotomania
O concurso 2824 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 4.117.736,74. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
85 - 93 - 23 - 13 - 42 - 14 - 49 - 68 - 08 - 32 - 04 - 80 - 43 - 64 - 24 - 02 - 87 - 48 - 44 - 67.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 58.524,88
18 acertos
96 apostas ganhadoras, R$ 2.177,26
17 acertos
818 apostas ganhadoras, R$ 178,86
16 acertos
4333 apostas ganhadoras, R$ 33,76
15 acertos
17362 apostas ganhadoras, R$ 8,42
0 acertos
Não houve acertador
Super Sete
O concurso 747 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 1.150.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
COLUNA 1 - 1.
COLUNA 2 - 1.
COLUNA 3 - 6.
COLUNA 4 - 9.
COLUNA 5 - 9.
COLUNA 6 - 7.
COLUNA 7 - 8.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 7.806,08
5 acertos
26 apostas ganhadoras, R$ 1.286,71
4 acertos
554 apostas ganhadoras, R$ 60,38
3 acertos
4.860 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Lotofácil
O concurso 3489 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Uma aposta ganhou o prêmio máximo do concurso. Veja os números:
08 - 05 - 22 - 25 - 23 - 02 - 21 - 11 - 24 - 17 - 20 - 14 - 16 - 09 - 01.
Premiação
15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.859.974,77
14 acertos
179 apostas ganhadoras, R$ 2.178,74
13 acertos
6483 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
79436 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
453901 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Como jogar
A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.
A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.
Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.
Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.
O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.