+ milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP

As dezenas do concurso 286 da +Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (17), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 160.000.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

19 - 20 - 45 - 35 - 30 - 15.

Trevos: 3 - 6.

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

3 apostas ganhadoras, R$ 186.800,87

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

39 apostas ganhadoras, R$ 6.386,36

4 acertos + 2 trevos

116 apostas ganhadoras, R$ 2.300,50

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

1701 apostas ganhadoras, R$ 156,88

3 acertos + 2 trevos

2463 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

20155 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

20631 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

167935 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Dupla Sena

O concurso 2861 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 9.805.047,70 e o 2º sorteio avaliado em R$ 158.946,51. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

1º sorteio: 33 - 45 - 36 - 14 - 48 - 15.

2º sorteio: 01 - 03 - 35 - 40 - 20 - 21.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

33 apostas ganhadoras R$ 4.378,69

4 acertos

1.711 apostas ganhadoras R$ 96,51

3 acertos

28.611 apostas ganhadoras R$ 2,88

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

17 apostas ganhadoras R$ 7.649,84

4 acertos

964 apostas ganhadoras R$ 171,30

3 acertos

21.547 apostas ganhadoras R$ 3,83

Quina

O concurso 6829 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 576.573,73. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

66 - 57 - 42 - 52 - 58.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

17 apostas ganhadoras, R$ 14.535,48

3 acertos

1.441 apostas ganhadoras, R$ 163,31

2 acertos

43.998 apostas ganhadoras, R$ 5,34

Lotomania

O concurso 2824 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 4.117.736,74. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

85 - 93 - 23 - 13 - 42 - 14 - 49 - 68 - 08 - 32 - 04 - 80 - 43 - 64 - 24 - 02 - 87 - 48 - 44 - 67.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 58.524,88

18 acertos

96 apostas ganhadoras, R$ 2.177,26

17 acertos

818 apostas ganhadoras, R$ 178,86

16 acertos

4333 apostas ganhadoras, R$ 33,76

15 acertos

17362 apostas ganhadoras, R$ 8,42

0 acertos

Não houve acertador

Super Sete

O concurso 747 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 1.150.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

COLUNA 1 - 1.

COLUNA 2 - 1.

COLUNA 3 - 6.

COLUNA 4 - 9.

COLUNA 5 - 9.

COLUNA 6 - 7.

COLUNA 7 - 8.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 7.806,08

5 acertos

26 apostas ganhadoras, R$ 1.286,71

4 acertos

554 apostas ganhadoras, R$ 60,38

3 acertos

4.860 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Lotofácil

O concurso 3489 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Uma aposta ganhou o prêmio máximo do concurso. Veja os números:

08 - 05 - 22 - 25 - 23 - 02 - 21 - 11 - 24 - 17 - 20 - 14 - 16 - 09 - 01.

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.859.974,77

14 acertos

179 apostas ganhadoras, R$ 2.178,74

13 acertos

6483 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

79436 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

453901 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Como jogar

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.

Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.