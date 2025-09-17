Divulgação/MDS Bolsa Família antecipa pagamentos para quatro estados

Os pagamentos do Bolsa Família do mês de setembro começam nesta quarta-feira (17) para as cerca de 19 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social. Para este mês, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou que unificou o pagamento para quatro estados que solicitaram ações emergenciais.

Cerca de 600 mil famílias do Sergipe, Piauí, Paraná e Rio Grande do Sul já podem sacar o benefício, independente do número final do NIS (Número de Identificação Social).

O governo federal informou que a antecipação é válida para 505 municípios dos quatro estados, a partir desta quarta (17). A lista completa das cidades contempladas podem ser conferida no site oficial do MDS.

Calendário

Para os demais beneficiários, o calendário segue a ordem usual do dígito final do NIS. Os primeiros a receber são os com final 1, e os últimos com NIS final 0. Veja a seguir o calendário de pagamentos do Bolsa Família em setembro de 2025:

NIS de final 1: 17 de setembro;

NIS de final 2: 18 de setembro;

NIS de final 3: 19 de setembro;

NIS de final 4: 22 de setembro;

NIS de final 5: 23 de setembro;

NIS de final 6: 24 de setembro;

NIS de final 7: 25 de setembro;

NIS de final 8: 26 de setembro;

NIS de final 9: 29 de setembro;

NIS de final 0: 30 de setembro.

Como consulta o NIS?

O Número de Identificação Social (NIS) pode ser consultado em diferentes plataformas e documentos oficiais. Ele está disponível na página de identificação do trabalhador da Carteira de Trabalho, no aplicativo Carteira de Trabalho Digital (para Android e iOS), na plataforma online e no aplicativo Meu INSS, mediante login com a conta gov.br, além do Cartão Cidadão.





Também é possível encontrar o número na aba FGTS do site da Caixa ou no aplicativo FGTS, ao acessar o extrato, e em documentos relacionados ao Bolsa Família.

