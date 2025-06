Caixa/Divulgação As reclamações começaram no início da manhã e atingiram pico às 11h47, segundo o serviço DownDetector





O aplicativo Caixa Tem, utilizado para movimentar os valores do programa Bolsa Família, apresentou instabilidade nesta segunda-feira (16), primeiro dia de pagamento do benefício referente ao mês de junho.

A falha afetou beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) final 1, que não conseguiram acessar o aplicativo, consultar saldos, realizar transferências ou efetuar saques.

As reclamações começaram no início da manhã e atingiram pico às 11h47, segundo o serviço DownDetector, que monitora falhas em sistemas digitais. Nesse horário, foram registradas 227 notificações relacionadas ao funcionamento do aplicativo.

Os usuários relataram o recebimento de mensagens como “Ops! Não conseguimos te atender agora, tente novamente em alguns minutos!” e “Client Disabled”, indicativas de sobrecarga no sistema.

A instabilidade coincidiu com a liberação do primeiro lote de pagamentos do Bolsa Família no mês de junho. De acordo com o cronograma do governo federal, os depósitos seguem até o dia 30, conforme o número final do NIS dos beneficiários.

Neste mês, o programa contempla 25,49 milhões de famílias, com valor médio de R$ 605,65 por família. Os depósitos são feitos automaticamente na Poupança Social Digital, que é acessada exclusivamente pelo Caixa Tem.

A falha no sistema dificultou o acesso ao benefício por parte de usuários que dependem do recurso para despesas básicas.

Relatos nas redes sociais mencionaram tentativas frustradas de login, falhas na consulta de saldo e demora na liberação dos valores mesmo após o crédito ser confirmado.





Posição da Caixa

Até o momento, a Caixa Econômica Federal não havia divulgado comunicado oficial sobre a falha ao ser questionada pelo Portal iG por e-mail.

A sobrecarga no Caixa Tem tem sido recorrente em datas de início de pagamentos de benefícios sociais. Em 15 de maio, durante a liberação do PIS/PASEP, o aplicativo também apresentou falhas semelhantes.