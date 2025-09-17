Divulgação Vagas são para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) abriu, nesta quarta-feira (17), as inscrições para concurso público que oferece 356 vagas imediatas, distribuídas entre os cargos de soldados e oficiais, em diversas especialidades de nível superior.

Os salários variam de R$ 8.933,18 a R$ 15.287,06.



Os interessados podem se candidatar, até as 23h59 do próximo dia 13 de outubro, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).



Conforme o edital, os valores da taxa de inscrição variam de R$ 140 a R$ 215, dependendo do cargo.



Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e prova discursiva, prova de conhecimentos práticos, teste de aptidão física, inspeção de saúde e avaliação psicológica.





Também serão submetidos a sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional e procedimento de heteroidentificação.

O cronograma de provas previsto adianta que a aplicação de provas objetivas ocorrem entre os dias 23 e 30 de novembro.



