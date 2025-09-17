Marcello Casal Jr/Agência Brasil O encontro do presidente do Banco Central (BC) e seus diretores



O Banco Central decidiu nesta quarta-feira (17) manter a taxa básica de juros, a Selic, em 15% ao ano. A decisão, tomada pelo Comitê de Política Monetária ( Copom), confirma as expectativas do mercado.

O encontro do presidente do Banco Central ( BC) e seus diretores começou na terça-feira (15) e foi a antepenúltima reunião do ano.

Como de costume, o grupo se reúne dois dias seguidos, a cada 45 dias. Sendo assim, as próximas reuniões vão ocorrer nos dias 4 e 5 de novembro e nos dias 9 e 10 de dezembro.

Na reunião anterior, realizada nos dias 29 e 30 de julho, o Copom interrompeu o ciclo de alta dos juros, mantendo a Selic em 15% ao ano, sob a justificativa de que o ambiente externo estava mais adverso, por conta das políticas comerciais e fiscais adotadas pelos Estados Unidos.

A decisão do comitê levou também em conta o fato de a inflação ainda estar acima da meta.





















Entre os assuntos abordados nas reuniões para a definição da taxa Selic, o Copom avalia a evolução e as perspectivas das economias brasileira e mundial, as condições de liquidez e o comportamento dos mercados.

Após a votação dos membros do Copom os resultados detalhados aparecem na ata divulgada em até quatro dias úteis após cada reunião.

Estados Unidos

Também nesta quarta-feira, o Federal Reserve (Fed), banco central dos EUA, anunciou o primeiro corte de juros de 2025.

A reunião do Fed teve início nesta terça-feira (16).

A taxa americana, que chegou ao maior nível em duas décadas, entre 5,25% e 5,50%, o Federal Reserve iniciou um ciclo de cortes que levou a taxa aos atuais 4,25% e 4,50%, patamar onde eles estão desde dezembro.

Confira o comunicado completo do COPOM:

"O ambiente externo se mantém incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos. Consequentemente, o comportamento e a volatilidade de diferentes classes de ativos têm sido afetados, com reflexos nas condições financeiras globais. Tal cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por tensão geopolítica.

Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica segue apresentando, conforme esperado, certa moderação no crescimento, mas o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação.

As expectativas de inflação para 2025 e 2026 apuradas pela pesquisa Focus permanecem em valores acima da meta, situando-se em 4,8% e 4,3%, respectivamente. A projeção de inflação do Copom para o primeiro trimestre de 2027, atual horizonte relevante de política monetária, situa-se em 3,4% no cenário de referência (Tabela 1).

Os riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, seguem mais elevados do que o usual. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação, destacam-se (i) uma desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado; (ii) uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais positivo; e (iii) uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tenham impacto inflacionário maior que o esperado, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. Entre os riscos de baixa, ressaltam-se (i) uma eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada do que a projetada, tendo impactos sobre o cenário de inflação; (ii) uma desaceleração global mais pronunciada decorrente do choque de comércio e de um cenário de maior incerteza; e (iii) uma redução nos preços das commodities com efeitos desinflacionários.

O Comitê segue acompanhando os anúncios referentes à imposição de tarifas comerciais pelos EUA ao Brasil, e como os desenvolvimentos da política fiscal doméstica impactam a política monetária e os ativos financeiros, reforçando a postura de cautela em cenário de maior incerteza. O cenário segue sendo marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho. Para assegurar a convergência da inflação à meta em ambiente de expectativas desancoradas, exige-se uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado.

O Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 15,00% a.a., e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego.

O cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária. O Comitê seguirá vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. O Comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado.

Votaram por essa decisão os seguintes membros do Comitê: Gabriel Muricca Galípolo (presidente), Ailton de Aquino Santos, Diogo Abry Guillen, Gilneu Francisco Astolfi Vivan, Izabela Moreira Correa, Nilton José Schneider David, Paulo Picchetti, Renato Dias de Brito Gomes e Rodrigo Alves Teixeira."