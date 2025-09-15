Reprodução Quina

As dezenas do concurso 6827 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (15), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 10.437.147,51.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas



01 - 53 - 78 - 52 - 66.





Lotomania

O concurso 2823 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.345.495,13. Veja os números:

44 - 67 - 90 - 82 - 02 - 41 - 13 - 18 - 79 - 87 - 09 - 26 - 12 - 84 - 08 - 80 - 77 - 17 - 76 - 61.

Dupla Sena

O concurso 2860 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 9.194.298,93 e o 2º sorteio avaliado em R$ 177.258,28. Veja os números:

1º sorteio: 41 - 42 - 08 - 50 - 48 - 18.

2º sorteio: 11 - 01 - 22 - 26 - 15 - 42.

Super sete

O concurso 746 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 1.050.000,00. Veja os números:

COLUNA 1 - 8;

COLUNA 2 - 7;

COLUNA 3 - 9;

COLUNA 4 - 8;

COLUNA 5 - 9;

COLUNA 6 - 6;

COLUNA 7 - 9.

Lotofácil

O concurso 3487 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 6.000.000,00. Veja os números:

15 - 22 - 05 - 16 - 12 - 17 - 23 - 19 - 04 - 02 - 07 - 18 - 13 - 10 - 21.

Como jogar

Na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.