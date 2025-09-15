Marcello Casal Jr. / Ag. Brasil Oportunidade de emprego para jovens brasileiros

A Feira de Empregabilidade da Aliança pelos Jovens está em sua 4° edição e vai oferecer neste ano mais de oito mil vagas para jovens brasileiros de 18 e 29 anos, além de capacitação profissional.

O evento acontece nos dias 23 e 24 de setembro e será realizado em formato on-line com a participação de mais de 20 empresas.

De acordo com a Nestlé, que lidera a Aliança pelos Jovens, entre as empresas confirmadas estão: L'oréal, Atento, Klabin, Brasken, Adecco, COFCO International, Hitachi Energy, Fesa Croma/Fesa Group, Despertar e Syngenta.

As vagas que estarão disponíveis durante a Feira incluem posições de aprendiz, estágio, trainee e cargos de início de carreira como analistas e assistentes. O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) também participa e oferta mais de 4 mil vagas de estágios.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Feira de Empregabilidade da Aliança Pelos Jovens, das 15h às 19h. Os candidatos inscritos receberão lembretes e informações por e-mail e WhatsApp nos dias que antecedem a programação.









A edição deste ano conta com novidades para os participantes. A programação está dividida em dois dias e um dos destaques está na trilha “Inspiração”:

No dia 23, às 15h , a educadora financeira, empresária e comunicadora Nath Finanças fará uma apresentação com o tema “Caminhos trilhados para torna-me educadora e empresária no mundo das finanças”. Já no dia 24, a diretora de RH da L’oréal Brasil, Anne Jacobson é quem fará uma palestra em “Painéis com lideranças inspiradoras”.

A programação contará também com rodas de conversa, workshops voltados para a construção e aprimoramento de perfil no LinkedIn, solução de problemas, desenvolvimento de marca pessoal e planejamento de caminhos de carreira.

Segundo a Nestlé, na edição de 2024 a Feira de Empregabilidade reuniu mais de 78 mil inscritos com ofertas de vagas e capacitação profissional.