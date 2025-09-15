Divulgação/Sebrae Fachada do prédio do Sebrae, em Goiás

O Sebrae Goiás abriu vagas com salários de R$ 8.858,85 para sete cidades do estado, para candidatos com ensino superior em qualquer área do conhecimento. As inscrições abrem nesta terça-feira (16).

A quantidade de vagas não foi divulgada, mas são para cadastro de reserva no cargo de "Analista Técnico I - Atendimento", segundo o edital. As oportunidades são para jornada semana de 40 horas de trabalho, no regime CLT.

Inscrições

Os interessados devem se inscrever até às 17h do dia 30 de setembro, no site Instituto Verbena/UFG, responsável pela seleção. A inscrição conta com uma taxa de R$ 120. Clique aqui para acessar o portal.

Segundo o instituto organizador, os aprovados devem passar por três etapas de seleção: análise de currículo e de documentos; avaliação de conhecimentos por meio de provas objetiva e discursiva; e entrevista individual, na qual o candidato terá que fazer a defesa do seu currículo.

As cidades de Goiás que contam com as vagas são: Anápolis, Caldas Novas, Catalão, Luziânia, Rio Verde, São Luís de Montes Belos e Posse.

Experiência profissional

Para concorrer às vagas, é necessário ter ao menos seis meses de experiência profissional em nível superior, em atividades alinhadas às atribuições do cargo. Entre elas, destacam-se o atendimento presencial e a venda de produtos e serviços, a execução de ações voltadas ao desenvolvimento do empreendedorismo e dos pequenos negócios — seja como gestor, consultor, instrutor, articulador, mobilizador ou empresário.





Também é exigido conhecimento sobre a trajetória e o funcionamento do Sistema Sebrae, incluindo a criação da instituição, a transição do antigo Cebrae para o Sebrae, bem como seus fundamentos e áreas de atuação em Goiás.

Para entender todas as exigências e a forma de atuação completas, basta acessar ao edital. Clique aqui para conferir.