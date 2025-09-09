Reprodução As inscrições podem ser feitas em todas as unidades do Cate

A Prefeitura de São Paulo, através do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), está disponibilizando mais de 2.100 vagas de emprego em setores como comércio, serviço, construção civil e gastronomia. Os salários variam de R$ 712 (aprendiz) a R$ 5.496 (diretor de centro de educação infantil).

Para participar do processo seletivo, os interessados devem se cadastrar no Portal Cate ou comparecer a uma das 46 unidades físicas até 10 de setembro. Quem optar pelo atendimento presencial deve levar RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital).

Mutirão de emprego de final de ano

Além das oportunidades fixas, a prefeitura já disponibiliza as vagas temporárias para serviços no final do ano, em datas como Black Friday, Natal e Ano Novo. As oportunidades desta modalidade serão disponibilizadas em um mutirão, no dia 17 de setembro, das 8h às 16h, em que os interessados podem participar através do portal ou em unidade presencial.

Outras oportunidades são para as vagas para profissionais com deficiência, que terão um novo mutirão no dia 18 de setembro, também com inscrições pela plataforma do Cate.

Vagas

Das permanentes, o Cate disponibiliza vagas em diferentes setores. São mais de 300 oportunidades na área da limpeza distribuídas por todas as regiões da cidade, com salários entre R$ 1.030 e R$ 2.167. A maioria exige experiência e escolaridade compatível.





Para atendentes de estabelecimentos comerciais, estão disponíveis mais de 700 vagas e, em grande parte, sem exigência de experiência prévia. Os salários podem chegar a R$ 3.200.

Na gastronomia, há mais de 60 postos abertos, que pedem ensino fundamental completo e experiência, com remuneração entre R$ 1.600 e R$ 2.360. Já no setor de telemarketing ativo e receptivo, são 87 vagas disponíveis na capital, em sua maioria sem exigência de experiência, com salários de R$ 950 a R$ 2.500.