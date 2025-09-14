Marcello Casal Jr/Agência Brasil +Milionária

Nove jogos das loterias da Caixa Econômica Federal estão com prêmios acumulados, depois dos últimos sorteios.

Confira os que vão acontecer nesta semana, assim como os valores.

+Milionária

A +Milionária acumulou novamente na última semana e o valor para o próximo sorteio chega a R$ 160 milhões no concurso 286. A +Milionária será sorteada nesta quarta-feira (17).

Mega-Sena

A Mega-Sena não teve ganhadores no prêmio máximo do último sorteio. Assim, o valor sorteado nesta terça-feira (16), no concurso 2915, será de R$ 27 milhões.

Lotofácil

A Lotofácil acumulou novamente na última semana e o valor para o próximo sorteio chega a R$ 6 milhões no concurso 3487, que será sorteado nesta segunda-feira (15).

Quina

A Quina também acumulou no último sorteio. O valor sorteado no próximo concurso, de número 6827, será de R$ 10,6 milhões. O sorteio acontece nesta segunda-feira (15).

Lotomania

A Lotomania acumulou novamente na última semana e o valor para o próximo sorteio chega a R$ 3,4 milhões no concurso 2822, que será sorteado nesta segunda-feira (15).

Timemania

A Timemania também acumulou no último sorteio. O valor sorteado no próximo concurso, de número 2295, será de R$ 25 milhões. O sorteio acontece nesta terça-feira (16).

Dupla Sena

A Dupla Sena não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a segunda-feira (15) agora está em R$ 9,2 milhões para o concurso 2860.

Dia de Sorte

A Dia de Sorte não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a terça-feira (16) agora está em R$ 400 mil para o concurso 1116.

Super Sete

A Super Sete também não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor acumulado de R$ 1 milhão para a próxima premiação, de número 746, que será realizada nesta segunda-feira (15).





Os apostadores interessados em participar dos próximos concursos podem registrar suas apostas nas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo/site oficial da Caixa Econômica Federal.