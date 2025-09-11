Agência Brasil Mega-Sena sorteia prêmio hoje

As dezenas do concurso 2913 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (11), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 53.944.790,08. Uma aposta faturou o maior valor da premiação.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

52 - 60 - 17 - 21 - 55 - 34.

Premiação

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 53.944.790,09

5 acertos

37 apostas ganhadoras, R$ 63.438,03

4 acertos

3.841 apostas ganhadoras, R$ 1.007,29

Detalhamento

TERESOPOLIS - RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos





Quina

O concurso 6822 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.925.103,63. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

29 - 12 - 01 - 70 - 74.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

31 apostas ganhadoras, R$ 11.139,03

3 acertos

2.164 apostas ganhadoras, R$ 151,97

2 acertos

65.194 apostas ganhadoras, R$ 5,04

Dia de Sorte

O concurso 1114 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 1.100.000,00. Duas apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

04 - 29 - 24 - 08 - 12 - 17 - 27.

Mês da Sorte: 11 - Novembro.

Premiação

7 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 507.870,43

6 acertos

165 apostas ganhadoras, R$ 1.069,17

5 acertos

3.618 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

34.067 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Novembro87.009 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Detalhamento

CANAL ELETRONICO

1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos

LIBERDADE - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos

Timemania

O concurso 2293 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 23.000.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

49 - 78 - 71 - 21 - 18 - 11 - 38.

Time do Coração: 43 - Gêmio/RS.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

9 apostas ganhadoras, R$ 25.272,87

5 acertos

196 apostas ganhadoras, R$ 1.657,84

4 acertos

3.821 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

38.356 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

GREMIO /RS

23.933 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Lotofácil

O concurso 3484 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Duas apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

07 - 04 - 01 - 23 - 24 - 25 - 05 - 15 - 17 - 09 - 03 - 14 - 13 - 11 - 08.

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 529.556,06

14 acertos

370 apostas ganhadoras, R$ 857,42

13 acertos

12981 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

137066 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

624023 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

CANAL ELETRONICO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

ARACAJU - SE

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.