As dezenas do concurso 2913 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (11), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 53.944.790,08. Uma aposta faturou o maior valor da premiação.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
52 - 60 - 17 - 21 - 55 - 34.
Premiação
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 53.944.790,09
5 acertos
37 apostas ganhadoras, R$ 63.438,03
4 acertos
3.841 apostas ganhadoras, R$ 1.007,29
Detalhamento
TERESOPOLIS - RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Quina
O concurso 6822 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.925.103,63. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
29 - 12 - 01 - 70 - 74.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
31 apostas ganhadoras, R$ 11.139,03
3 acertos
2.164 apostas ganhadoras, R$ 151,97
2 acertos
65.194 apostas ganhadoras, R$ 5,04
Dia de Sorte
O concurso 1114 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 1.100.000,00. Duas apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:
04 - 29 - 24 - 08 - 12 - 17 - 27.
Mês da Sorte: 11 - Novembro.
Premiação
7 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 507.870,43
6 acertos
165 apostas ganhadoras, R$ 1.069,17
5 acertos
3.618 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
34.067 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Novembro87.009 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Detalhamento
CANAL ELETRONICO
1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos
LIBERDADE - MG
1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos
Timemania
O concurso 2293 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 23.000.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
49 - 78 - 71 - 21 - 18 - 11 - 38.
Time do Coração: 43 - Gêmio/RS.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
9 apostas ganhadoras, R$ 25.272,87
5 acertos
196 apostas ganhadoras, R$ 1.657,84
4 acertos
3.821 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
38.356 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
GREMIO /RS
23.933 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Lotofácil
O concurso 3484 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Duas apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:
07 - 04 - 01 - 23 - 24 - 25 - 05 - 15 - 17 - 09 - 03 - 14 - 13 - 11 - 08.
Premiação
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 529.556,06
14 acertos
370 apostas ganhadoras, R$ 857,42
13 acertos
12981 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
137066 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
624023 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
CANAL ELETRONICO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
ARACAJU - SE
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Como jogar
A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.
Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.
Bolão
Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.
O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.
As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.