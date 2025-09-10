Marcello Casal Jr/Agência Brasil +Milionária

As dezenas do concurso 284 da +Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (10), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 156.000.000,00.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

05 - 45 - 06 - 30 - 04 - 38.

Trevos: 2 - 4.





Dupla Sena

O concurso 2858 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 7.985.580,46 e o 2º sorteio avaliado em R$ 145.084,85. Veja os números:

1º sorteio: 07 - 10 - 38 - 08 - 29 - 12.

2º sorteio: 30 - 38 - 31 - 24 - 21 - 12.

Quina

O concurso 6823 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.119.379,98. Veja os números:

32 - 03 - 49 - 50 - 52.

Lotomania

O concurso 2821 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.856.087,04. Veja os números:

30 - 94 - 16 - 40 - 44 - 51 - 98 - 66 - 88 - 17 - 77 - 36 - 95 - 25 - 48 - 23 - 83 - 64 - 08 - 19.

Super Sete

O concurso 744 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 850.000,00. Veja os números:

COLUNA 1 - 5.

COLUNA 2 - 5.

COLUNA 3 - 0.

COLUNA 4 - 4.

COLUNA 5 - 0.

COLUNA 6 - 3.

COLUNA 7 - 5.

Super Sete

O concurso 741 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 550.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

COLUNA 1 - 6.

COLUNA 2 - 3.

COLUNA 3 - 8.

COLUNA 4 - 8.

COLUNA 5 - 8.

COLUNA 6 - 8.

COLUNA 7 - 5.

Lotofácil

O concurso 3483 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 1.800.000,00. Veja os números:

04 - 13 - 25 - 07 - 20 - 18 - 09 - 12 - 15 - 22 - 17 - 24 - 08 - 14 - 02.

Como jogar



A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.

Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.