As dezenas do concurso 2912 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (09), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 46.722.614,20. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

59 - 41 - 09 - 37 - 51 - 25.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

68 apostas ganhadoras, R$ 34.049,50

4 acertos

3.851 apostas ganhadoras, R$ 991,05





Quina

O concurso 6822 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.342.386,21. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

27 - 79 - 01 - 02 - 62.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

28 apostas ganhadoras, R$ 11.042,27

3 acertos

2.586 apostas ganhadoras, R$ 113,86

2 acertos

64.879 apostas ganhadoras, R$ 4,53

Dia de Sorte

O concurso 1113 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 700.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

03 - 25 - 24 - 30 - 26 - 20 - 05.

Mês da Sorte: 02 - Fevereiro.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

34 apostas ganhadoras, R$ 3.563,95

5 acertos

1.393 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

19.160 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Fevereiro

61.922 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Timemania

O concurso 2292 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 22.500.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

32 - 66 - 07 - 54 - 14 - 28 - 67.

Time do Coração: 52 - Mirassol/SP.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 51.407,88

5 acertos

236 apostas ganhadoras, R$ 1.555,92

4 acertos

4.328 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

42.439 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

MIRASSOL /SP

10.649 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Lotofácil

O concurso 3482 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Duas apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

25 - 17 - 15 - 24 - 09 - 13 - 01 - 04 - 10 - 22 - 20 - 19 - 05 - 02 - 14.

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 724.370,11

14 acertos

419 apostas ganhadoras, R$ 1.035,69

13 acertos

14676 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

136061 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

631675 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

CANAL ELETRONICO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

JUNDIAI - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.