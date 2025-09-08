Dupla Sena
Dupla Sena

As dezenas do concurso  2857 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (08), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O 1º prêmio é avaliado em R$ 7.443.130,58  e o 2º sorteio é avaliado em R$ 146.763,92. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da  Caixa no  YouTube e no  Facebook  das  Loterias Caixa.

Confira as dezenas

1º sorteio: 24 - 22 - 05 - 44 - 23 - 43.

2º sorteio: 36 - 41 - 22 - 12 - 34 - 24.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
40 apostas ganhadoras R$ 3.335,55

4 acertos
1.360 apostas ganhadoras R$ 112,11

3 acertos
24.886 apostas ganhadoras R$ 3,06

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
24 apostas ganhadoras R$ 5.003,32

4 acertos
1.275 apostas ganhadoras R$ 119,59

3 acertos
22.773 apostas ganhadoras R$ 3,34


Quina

O concurso 6821 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 620.957,74. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

72 - 41 - 15 - 79 - 59.

Premiação

5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
19 apostas ganhadoras, R$ 14.006,56

3 acertos
1.480 apostas ganhadoras, R$ 171,25

2 acertos
41.184 apostas ganhadoras, R$ 6,15

Super sete

O concurso  743 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de  R$ 750.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

COLUNA 1 - 1;

COLUNA 2 - 4;

COLUNA 3 - 2;

COLUNA 4 - 4;

COLUNA 5 - 8;

COLUNA 6 - 1;

COLUNA 7 - 1.

Premiação

7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 11.764,27

5 acertos
28 apostas ganhadoras, R$ 1.200,43

4 acertos
489 apostas ganhadoras, R$ 68,73

3 acertos
4.561 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Lotomania

O concurso   2820 da Lotomania sorteou o prêmio estimado de  R$ 1.188.469,03. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

86 - 65 - 70 - 30 - 29 - 37 - 00 - 18 - 41 - 50 - 97 - 22 - 47 - 35 - 67 - 02 - 93 - 75 - 01 - 16.

Premiação

20 acertos
Não houve acertador

19 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 100.495,44

18 acertos
47 apostas ganhadoras, R$ 2.672,75

17 acertos
428 apostas ganhadoras, R$ 293,50

16 acertos
2501 apostas ganhadoras, R$ 50,22

15 acertos
11202 apostas ganhadoras, R$ 11,21

0 acertos
Não houve acertador

Lotofácil

O concurso  3481 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em  R$ 1.800.000,00. Duas apostas dividiram o prêmio máximo. Veja os números:

13 - 23 - 07 - 10 - 03 - 04 - 22 - 02 - 24 - 05 - 21 - 01 - 14 - 19 - 09.

Premiação

15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 896.148,61

14 acertos
215 apostas ganhadoras, R$ 1.747,93

13 acertos
9334 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
118732 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
640481 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento
CONTAGEM - MG
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como jogar

Na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.

