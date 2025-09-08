As dezenas do concurso 2857 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (08), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O 1º prêmio é avaliado em R$ 7.443.130,58 e o 2º sorteio é avaliado em R$ 146.763,92. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
1º sorteio: 24 - 22 - 05 - 44 - 23 - 43.
2º sorteio: 36 - 41 - 22 - 12 - 34 - 24.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
40 apostas ganhadoras R$ 3.335,55
4 acertos
1.360 apostas ganhadoras R$ 112,11
3 acertos
24.886 apostas ganhadoras R$ 3,06
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
24 apostas ganhadoras R$ 5.003,32
4 acertos
1.275 apostas ganhadoras R$ 119,59
3 acertos
22.773 apostas ganhadoras R$ 3,34
Quina
O concurso 6821 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 620.957,74. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
72 - 41 - 15 - 79 - 59.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
19 apostas ganhadoras, R$ 14.006,56
3 acertos
1.480 apostas ganhadoras, R$ 171,25
2 acertos
41.184 apostas ganhadoras, R$ 6,15
Super sete
O concurso 743 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 750.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
COLUNA 1 - 1;
COLUNA 2 - 4;
COLUNA 3 - 2;
COLUNA 4 - 4;
COLUNA 5 - 8;
COLUNA 6 - 1;
COLUNA 7 - 1.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 11.764,27
5 acertos
28 apostas ganhadoras, R$ 1.200,43
4 acertos
489 apostas ganhadoras, R$ 68,73
3 acertos
4.561 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Lotomania
O concurso 2820 da Lotomania sorteou o prêmio estimado de R$ 1.188.469,03. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
86 - 65 - 70 - 30 - 29 - 37 - 00 - 18 - 41 - 50 - 97 - 22 - 47 - 35 - 67 - 02 - 93 - 75 - 01 - 16.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 100.495,44
18 acertos
47 apostas ganhadoras, R$ 2.672,75
17 acertos
428 apostas ganhadoras, R$ 293,50
16 acertos
2501 apostas ganhadoras, R$ 50,22
15 acertos
11202 apostas ganhadoras, R$ 11,21
0 acertos
Não houve acertador
Lotofácil
O concurso 3481 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Duas apostas dividiram o prêmio máximo. Veja os números:
13 - 23 - 07 - 10 - 03 - 04 - 22 - 02 - 24 - 05 - 21 - 01 - 14 - 19 - 09.
Premiação
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 896.148,61
14 acertos
215 apostas ganhadoras, R$ 1.747,93
13 acertos
9334 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
118732 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
640481 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
CONTAGEM - MG
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Como jogar
Na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.