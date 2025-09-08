Reprodução Dupla Sena

As dezenas do concurso 2857 da Quina foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira (08), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O 1º prêmio é avaliado em R$ 7.443.130,58 e o 2º sorteio é avaliado em R$ 146.763,92. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

1º sorteio: 24 - 22 - 05 - 44 - 23 - 43.

2º sorteio: 36 - 41 - 22 - 12 - 34 - 24.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

40 apostas ganhadoras R$ 3.335,55

4 acertos

1.360 apostas ganhadoras R$ 112,11

3 acertos

24.886 apostas ganhadoras R$ 3,06

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

24 apostas ganhadoras R$ 5.003,32

4 acertos

1.275 apostas ganhadoras R$ 119,59

3 acertos

22.773 apostas ganhadoras R$ 3,34





Quina

O concurso 6821 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 620.957,74. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

72 - 41 - 15 - 79 - 59.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

19 apostas ganhadoras, R$ 14.006,56

3 acertos

1.480 apostas ganhadoras, R$ 171,25

2 acertos

41.184 apostas ganhadoras, R$ 6,15

Super sete

O concurso 743 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 750.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

COLUNA 1 - 1;

COLUNA 2 - 4;

COLUNA 3 - 2;

COLUNA 4 - 4;

COLUNA 5 - 8;

COLUNA 6 - 1;

COLUNA 7 - 1.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 11.764,27

5 acertos

28 apostas ganhadoras, R$ 1.200,43

4 acertos

489 apostas ganhadoras, R$ 68,73

3 acertos

4.561 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Lotomania

O concurso 2820 da Lotomania sorteou o prêmio estimado de R$ 1.188.469,03. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

86 - 65 - 70 - 30 - 29 - 37 - 00 - 18 - 41 - 50 - 97 - 22 - 47 - 35 - 67 - 02 - 93 - 75 - 01 - 16.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 100.495,44

18 acertos

47 apostas ganhadoras, R$ 2.672,75

17 acertos

428 apostas ganhadoras, R$ 293,50

16 acertos

2501 apostas ganhadoras, R$ 50,22

15 acertos

11202 apostas ganhadoras, R$ 11,21

0 acertos

Não houve acertador

Lotofácil

O concurso 3481 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Duas apostas dividiram o prêmio máximo. Veja os números:

13 - 23 - 07 - 10 - 03 - 04 - 22 - 02 - 24 - 05 - 21 - 01 - 14 - 19 - 09.

Premiação

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 896.148,61

14 acertos

215 apostas ganhadoras, R$ 1.747,93

13 acertos

9334 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

118732 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

640481 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

CONTAGEM - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como jogar

Na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.