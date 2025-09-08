Reprodução Antes do Labubu, outros brinquedos já conquistavam colecionadores

Muito antes de o Labubu virar fenômeno mundial, outros personagens já faziam sucesso como itens colecionáveis e acessórios para pendurar. Nas décadas passadas, Furbies e o icônico macaquinho da Kipling dominavam esse segmento, mas a lista de brinquedos que marcaram época é extensa.

Sonny Angel

Mimoo Toeys Sonny Angels





Entre os favoritos atuais, assim como o Labubu, estão os bonequinhos Sonny Angel. Criados em 2004 por Toru Soeya, da marca japonesa Dreams Inc., eles têm cerca de 7 cm e se destacam pelo visual angelical.

Normalmente, aparecem nus, usando apenas chapéus ou fantasias temáticas, que vão de frutas a animais, sempre no estilo “caixa-surpresa”.

“Sonny Angel é um anjinho que adora usar todos os tipos de acessórios de cabeça”, diz a descrição oficial. “Ele estará ao seu lado para te fazer sorrir e trazer momentos de leveza no dia a dia.”

Monchhichi

Prime Video Monchhichi





Antes mesmo do macaquinho da Kipling, outro primata colecionável já fazia sucesso: o Monchhichi. Lançado em 1974 pela japonesa Sekiguchi Co., ele é peludo, de bochechas salientes e lembra o personagem brasileiro Fofão. Criado a partir da fusão de dois brinquedos — a boneca GeGe e o macaco de pelúcia Kuta Kuta —, o Monchhichi rapidamente se transformou em febre mundial, rendendo roupas, acessórios e até desenhos animados. Nos anos 1980, ganhou versões adaptadas em diferentes países para facilitar a pronúncia.

My Melody & Kuromi

Netflix My Melody & Kuromi





A Sanrio, conhecida pela Hello Kitty, também expandiu seu universo com outros personagens icônicos. A coelhinha My Melody, lançada em 1975, conquistou fãs com seu capuz rosa, enquanto a Kuromi, criada em 2005, trouxe uma versão mais sombria e irreverente. Ambas inspiraram pelúcias, chaveiros e outros produtos colecionáveis.

Teletubbies

amazon Teletubbies





Um verdadeiro marco da TV infantil entre os anos 1990 e 2000, os Teletubbies também entraram para o universo de brinquedos estilo Labubu. A coleção Vibrancy, lançada recentemente, trouxe Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po em versões coloridas e pastéis, despertando o interesse de colecionadores nostálgicos.





Ursinhos Carinhosos

Entre o lançamento do Monchhichi e a popularidade dos Teletubbies, outra franquia ganhou espaço: os Ursinhos Carinhosos, criados em 1981 pela American Greetings.

Os personagens, ursos coloridos com símbolos no peito, se transformaram em desenhos animados e numa linha de produtos variados. A Pop Mart, fabricante do Labubu, também lançou edições especiais dos Ursinhos, reforçando sua ligação com o mundo dos colecionáveis.