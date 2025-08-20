Reprodução/Pop Mart O boneco Labubu se tornou febre após celebridades postarem fotos com eles

As ações da fabricante chinesa de brinquedos Pop Mart tiveram alta de até 14% nesta quarta-feira (19),chegando a R$ 224,47, o maior nível desde que a empresa abriu o capital em 2020. Os números são um reflexo do anúncio da versão mini do boneco Labubu, fenômeno global entre colecionadores.

Segundo o CEO Wang Ning, os novos bonecos, destinados para que os consumidores os pendure no celular, serão lançados ainda nesta semana. As informações foram obtidas pelo Bloomberg News.

Crescimento rápido

Durante uma conferência de resultados, Wang admitiu que nem mesmo ele consegue prever com precisão o crescimento da empresa diante da febre mundial pelos Labubus. Segundo ele, a expectativa inicial era de vendas de 20 bilhões de yuans (R$ 15,3 bi) em 2025, mas agora a marca de 30 bilhões de yuans (R$ 23 bi seria "facilmente alcançável”.

No primeiro semestre de 2025, a Pop Mart registrou alta de 204% na receita, alcançando 13,88 bilhões (R$ 10,6 bi) de yuans, acima da previsão média de analistas. O lucro líquido disparou 397%, para 4,57 bilhões de yuans (R$ 3,5 bi).

O destaque ficou para a série de brinquedos "The Monsters", em que o Labubu está incluido: a receita saltou de R$ 479,7 milhoes em 2024 para R$ 3,7 bilhões neste ano.

Expansão internacional

Reprodução Labubu impulsionou ações da Pop Mart





Com sede em Pequim, a empresa aposta na popularidade dos Labubus para acelerar sua presença internacional. A receita fora da China subiu 440%, atingindo 5,6 bilhões de yuans no semestre.

Atualmente, a Pop Mart conta com 140 lojas no exterior e espera terminar o ano com mais de 200 unidades, com forte foco no mercado norte-americano. A companhia também anunciou planos para a segunda fase de seu parque temático Pop Land, além de projetos em animação e até confeitarias temáticas.





Labubu

Os bonecos Labubu se tornaram febre mundial nos últimos meses. Trata-se de uma das figuras da linha de brinquedos ‘The Monsters’ , lançada pela Pop Mart , empresa chinesa. Eles ganharam fama pelas redes sociais e após serem adquiridos por celebridades, como a cantora Lisa, integrante do grupo de K-pop BLACKPINK, e a cantora Rihanna.

Com aparência única de um "monstro", o boneco é vendido em diferentes modelos e tamanhos. No final de julho, um exemplar raro foi vendido por cerca de R$ 58 mil no eBay, o mais caro da série de brinquedos.