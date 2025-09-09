Marcello Casal Jr/Agência Brasil o Copom justificou a alta dos juros com base na resiliência da atividade econômica

O Banco Central (BC) informou, nesta terça-feira (9), que ainda existem R$ 10,69 bilhões em "recursos esquecidos" por clientes em instituições financeiras. O balanço considera valores contabilizados até julho.

Desse total, R$ 8,08 bilhões pertencem a 48 milhões de pessoas físicas e R$ 2,61 bilhões a 4,6 milhões de empresas. Até o momento, o BC já devolveu R$ 11,33 bilhões em valores que estavam parados em bancos, consórcios e outras instituições.

O sistema do BC permite consultar se pessoas físicas ou empresas deixaram recursos para trás. Apesar de o prazo oficial para o resgate ter terminado em 16 de outubro de 2024, o Ministério da Fazenda informou que não há limite de tempo para os clientes pedirem a devolução.

Como consultar o dinheiro esquecido?

A consulta pode ser feita pelo site oficial valoresareceber.bcb.gov.br . Para receber o valor, é necessário fornecer uma chave PIX. Caso o usuário não possua uma, deve entrar em contato com a instituição financeira ou criar uma chave e retornar ao sistema.

Pedido automático

Desde 27 de maio, o BC permite habilitar uma solicitação automática de resgate, disponível apenas para pessoas físicas que tenham chave PIX vinculada ao CPF. A adesão é opcional.

Segundo a autarquia, a medida facilita o processo porque dispensa consultas periódicas ao sistema. O valor é depositado pela instituição financeira na conta do cliente. No entanto, bancos que não aderiram ao termo de devolução via PIX ainda pedem a solicitação manual.





Segurança

Para evitar fraudes, o acesso ao sistema passou a exigir, desde fevereiro, verificação em duas etapas no aplicativo gov.br. A conta deve ser de nível prata ou ouro.

Após inserir CPF e senha, o usuário precisa gerar um código de acesso pelo app e, em alguns casos, realizar validação facial para concluir o login.