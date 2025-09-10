Marcello Casal Jr. / Agência Brasil Vagas de emprego têm salários que chegam a R$ 5,5 mil



Os interessados em participar do processo seletivo para o preenchimento de mais de 2,1 mil vagas de empregos disponibilizadas pela Prefeitura de São Paulo devem correr. O cadastro será encerrado às 18 horas desta quarta-feira (10).

As vagas de emprego foram abertas pelo Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) e são para vários setores, como comércio, serviços, construção civil, gastronomia, entre outros.



Os salários variam de acordo com os cargos, indo de R$ 712 (aprendiz) até R$ 5.496 (diretor de centro de educação infantil).



Para participar do processo seletivo, os interessados devem se cadastrar no Portal Cate ou comparecer a uma das unidades do centro – incluindo postos fixos e móveis, até 18 horas desta quarta.



Quem optar pelo atendimento presencial deve levar RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital).



Confira os endereços das unidades:

Zona Central

Cate Central - Av. Rio Branco, 252 – Campos Elíseos

Cate Central - Rua Quinze de Novembro, 268 (Descomplica SP)



Zona Norte

Cate Freguesia/Brasilândia - Av. João Marcelino Branco, 95 – Vila dos Andrades (Descomplica SP)

Cate Jaçanã/Tremembé - Rua Luis Stamatis, 300 - Jaçanã (Descomplica SP)

Cate Jaraguá - Estrada de Taipas, 990 – Pq. Nações Unidas (Descomplica SP)

Cate Perus - Rua Ylídio Figueiredo, 285 – Perus (Descomplica SP)

Cate Pirituba - Rua Paula Ferreira, 1708 – Vila Pirituba (Descomplica SP)

Cate Santana - Av. Tucuruvi, 808 – Tucuruvi (Descomplica SP)

Cate Casa Verde - Avenida Ordem e Progresso, 1001 (Descomplica SP)

Cate Vila Maria/Vila Guilherme - Rua General Mendes, 111 – Vila Maria Alta (Descomplica SP)

Cate CIC Norte - Rua Ari da Rocha Miranda, 36 - Conjunto Habitacional Jova Rural

Cate Parque Novo Mundo - Avenida Ernesto Augusto Lopes, 100 (CEU)



Zona Sul

Cate Campo Limpo - Av. Giovanni Gronchi, 7143 - 4º andar - Vila Andrade (Descomplica SP)

Cate Cidade Ademar - Av. Yervant Kissajikian, 416 – Vila Constância (Descomplica SP)

Cate Interlagos - Av. Interlagos, 6122 - Interlagos

Cate Ipiranga - Rua Breno Ferraz do Amaral, 425 – Ipiranga (Descomplica SP)

Cate Jabaquara - Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314 - Jabaquara (Descomplica SP)

Cate M’Boi Mirim – Av. Guarapiranga, 1695 – Vila Socorro (Descomplica SP)

Cate Parelheiros - Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252 – Jd. Dos Alamos (Descomplica SP)

Cate Santo Amaro - Praça Floriano Peixoto, 54 – Santo Amaro (Descomplica SP)

Cate Vila Mariana - Rua José de Magalhães, 500 - Vila Clementino (Descomplica SP)

Cate Capela do Socorro - Rua Cassiano dos Santos, 499 – Jd. Clipper (Descomplica SP)

Cate CIC Sul - Rua José Manoel Camisa Nova, 100

Zona Leste

Cate Aricanduva – Av. Aricanduva, 5777 – Aricanduva (Descomplica SP)

Cate Cidade Tiradentes - Av. Ragueb Chohfi, 7001 – Guaianases (Descomplica SP)

Cate Guaianases - Rua Copenhague, 92 – Guaianases (Descomplica SP)

Cate Itaim Paulista - Av. Marechal Tito, 3012 – São Miguel Paulista (Descomplica SP)

Cate Itaquera - Rua Augusto Carlos Bauman, 851 - Itaquera

Cate Itaquera 2 - Av Itaquera 6735 (Descomplica SP)

Cate Penha - Rua Candapuí, 492 – Vila Marieta (Descomplica SP)

Cate São Mateus - Av. Ragueb Chohfi, 1400 – Jd. Três Marias (Descomplica SP)

Cate São Miguel Paulista - Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 – Vila Jacuí (Descomplica SP)

Cate Sapopemba - Av. Sapopemba, 9064 – Jd. Aurora (Descomplica SP)

Cate Vila Prudente - Av. do Oratório, 172 – Jd. Independência (Descomplica SP)

Cate Ermelino Matarazzo - Rua Boturussu, 1180 – Parque Boturussu (Descomplica SP)

Cate Mooca – Rua Hipódromo, 1552 – Mooca (Descomplica SP)

Zona Oeste

Cate Butantã - Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201 – Jd. Peri (Descomplica SP)

Cate Pinheiros - Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7123 (Descomplica SP)

Cate Lapa - Rua Guaicurus, 1000 – Água Branca (Descomplica SP)

Cate Pinheirinho D'agua - Rua Camillo Zanotti (CEU)

Oportunidades



Há mais de 300 vagas permanentes disponíveis na área de limpeza, distribuídas por todas as regiões da cidade. A maioria exige experiência prévia e escolaridade compatível com o cargo, com salários que variam de R$ 1.030 a R$ 2.167.

Para atendentes de estabelecimentos comerciais estão sendo oferecidas mais de 700 vagas, todas permanentes. A maioria não exige experiência, com ganhos de até R$ 3.200.



O setor de gastronomia abriu mais de 60 oportunidades no Cate. A maioria exige ensino fundamental completo e experiência. Os salários variam entre R$ 1.600 e R$ 2.360.



No setor de telemarketing ativo e receptivo há 87 vagas disponíveis na capital. A maior parte das empresas não exige experiência prévia, e os salários vão de R$ 950 a R$ 2.500.



Contrata SP



O Cate também realiza o Contrata SP – edição de vagas temporárias, voltado para quem quer trabalhar no fim do ano, em datas como Black Friday, Natal e Ano Novo.







O mutirão será no dia 17 de setembro, das 8h às 16h. Para participar, é necessário se cadastrar pelo Portal Cate ou comparecer a uma unidade até a véspera do evento.



Outras oportunidades são para profissionais com deficiência, que terão um novo mutirão no dia 18 de setembro, também com inscrições pela plataforma do Cate.



Os processos seletivos de ambos os mutirões ocorrerão na unidade central da rede de postos (Avenida Rio Branco, 252). No dia, é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho, além de currículo atualizado.



