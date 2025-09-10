Foto: Roberto Moreyra / SMTE O Trabalha Rio, que oferece serviço de cadastramento de currículo e encaminhamento para entrevistas de emprego

A Prefeitura do Rio de Janeiro está oferecendo 1.538 oportunidades de emprego para diferentes níveis de escolaridade, em diversos bairros. A lista com as vagas foi divulgada nesta segunda-feira (8), por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE).

Ainda nesta terça-feira, a Prefeitura de São Paulo também anunciou que está disponibilizando mais de 2.100 vagas de emprego em setores como comércio, serviço, construção civil e gastronomia.

No Rio, das 1.583 vagas disponibilizadas, 811 não exigem qualquer experiência.



Para quem quer trabalhar em lanchonete, há 183 vagas. Há ainda 65 vagas para operador de supermercado, 45 para motorista, 21 para cozinheiro, 20 para babá, 15 para auxiliar de enfermagem, 2 para engenheiro de produção e 1 para adestrador de animais, entre outras.

Para pessoas com deficiência (PCD), são 167 vagas: 70 para ajudante de cozinha, 12 oportunidades para operador de caixa, 10 para ajudante de produção, 9 para eletricista de manutenção, entre outras.



Estágios



Há também oportunidades para quem busca de estágio.

Há vagas para quem está cursando Administração, Pedagogia, Engenharia, Ciências Contábeis, Marketing, Ciência da Computação, Gestão de Recursos Humanos, Arquitetura, Turismo, Comunicação, Publicidade, Direito, Nutrição, Técnico em Eletrônica, Tecnologia da Informação e Técnico em Química .

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda recebe a lista de vagas das empresas e são elas que definem os requisitos necessários para a contratação.



De acordo com o perfil da vaga, a SMTE aplica os filtros necessários para selecionar as pessoas que atendam a todos os critérios e as encaminha para as empresas.



Processo seletivo



Dessa forma, há três tipos de processos seletivos: currículos (quando aempresa parceira solicita o currículo da pessoa para analisar, e, depois, fazer o contato com ela); link (quando a empresa parceira disponibiliza o link da plataforma na qual a sua vaga está cadastrada para a pessoa preencher e se aplicar à vaga); e entrevista presencial (quando a empresa parceira agenda dia e horário para a entrevista presencial com o candidato).

Cadastro de currículos pela internet ou nas Centrais do Trabalhador

Os trabalhadores e trabalhadoras que quiserem cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE podem acessar , pela internet.

Pessoas sem acesso à internet podem fazer a inscrição presencialmente em uma das sete Centrais do Trabalhador do município. Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.





Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência podem enviar o currículo por e-mail ou comparecer ao Centro de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAD), referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município, no Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997).

As empresas interessadas em divulgar, gratuitamente, suas vagas de emprego no banco de dados da SMTE devem se cadastrar pela internet. Veja, abaixo, a lista completa de vagas abertas na semana, por região da cidade.

As vagas também são divulgadas no site e no Instagram da secretaria (@trabalho.rio) .

