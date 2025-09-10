Reprodução/Agência SP Leilão promovido pelo Detran-SP vai receber lances online para carros e motos

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo ( Detran-SP) vai realizar, a partir de 29 de setembro, um leilão de veículos recolhidos por infrações na região do município paulista de Bebedouro, oferecendo opções a preços acessíveis para quem busca automóveis e motocicletas em condições de circulação.

O edital, publicado no Diário Oficial do Estado, conta com 83 lotes disponíveis: 13 veículos em condições de rodar, 31 sucatas aproveitáveis para desmonte e 39 destinadas à fundição e reciclagem. As inscrições no leilão podem ser feitas até 48 horas antes do pregão no site da organizadora, Akimoto Leilões, onde também serão realizados os lances durante as sessões.

O leilão será dividido em três dias: no primeiro, os veículos conservados; no segundo, as sucatas aproveitáveis; e, no terceiro, as sucatas inservíveis. O edital traz informações detalhadas de cada lote, incluindo marca, modelo, motor, cor, ano de fabricação e lance mínimo definido por peritos.

Clique aqui para acessar o leilão.

Visitação e pré-lance

O ran-SP afirma que os interessados poderão visitar os lotes entre os dias 22 e 26 de setembro, das 9h às 16h, no pátio Auto Socorro e Transportes Viana, em Bebedouro. Durante a visita, é permitido apenas conferir os veículos; não é autorizado manuseio, retirada de peças ou testes.

Os pré-lances começam em 22 de setembro, às 9h. Esse procedimento permite ao participante sugerir um valor para o veículo antes da sessão pública. Caso não seja superado em até 30 segundos, o lance será automaticamente aceito. Lances não podem ser desfeitos, conforme a Lei nº 14.133/2021.





Regras de lances

O incremento mínimo entre lances varia de acordo com o tipo de lote: R$ 100 para veículos conservados, R$ 50 para sucatas aproveitáveis e R$ 0,02 por quilo para sucatas destinadas à reciclagem.

Mesmo após a realização de um pré-lance, o proprietário do veículo ainda pode recuperá-lo até um dia útil antes do leilão, mediante quitação de débitos de infrações e tarifas de remoção e custódia, conforme a Resolução 623/2016 do Contran.