Reprodução/ Wikimedia Commons Javier Milei, presidente da Argentina

O banco americano Morgan Stanley revisou sua recomendação sobre os títulos da dívida soberana da Argentina, abandonando uma perspectiva otimista adotada apenas uma semana antes. A mudança foi impulsionada pela derrota significativa do partido do presidente Javier Milei nas eleições legislativas da província de Buenos Aires, região que concentra quase 40% do eleitorado argentino. O partido de Milei obteve 33,8% dos votos, enquanto a oposição peronista alcançou 46,8%, uma diferença de 13 pontos percentuais. As informações são da Financial Times.

Esse revés eleitoral gerou incertezas sobre a capacidade do governo de implementar reformas econômicas essenciais, como o plano de austeridade fiscal e a política monetária, fundamentais para atrair investimentos estrangeiros e estabilizar a economia. Consequentemente, os mercados financeiros reagiram negativamente: o índice Merval caiu quase 13%, o peso argentino perdeu cerca de 4% de seu valor frente ao dólar e os títulos soberanos apresentaram perdas significativas.

Além do Morgan Stanley, outros bancos internacionais, como o JPMorgan, também expressaram cautela. O JPMorgan manteve sua recomendação de "overweight" para os títulos argentinos, observando que, embora o resultado eleitoral tenha sido negativo, ele não representa uma ameaça imediata à governabilidade do país. No entanto, alertou que, se a situação política se deteriorar ainda mais, os ativos argentinos poderão enfrentar pressões adicionais.





No cenário doméstico, economistas do banco BTG Pactual destacam que a economia argentina enfrenta desafios significativos. Desde abril, o crescimento econômico está estagnado, e as recentes mudanças na estrutura monetária do país geraram dúvidas sobre a consistência e a eficácia das políticas adotadas pelo governo.

Em relatório enviado a clientes, os analistas do BTG afirmam que a equipe econômica tem atribuído os problemas principalmente ao risco político, sem reconhecer plenamente as falhas nos programas implementados.