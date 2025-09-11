Reprodução/Wikimedia Commons Elon Musk perde o posto de homem mais rico do mundo.

Elon Musk perdeu o posto de homem mais rico do mundo para Larry Ellison, co-fundador da Oracle Corporation . Segundo a Bloomberg, a fortuna de Ellison, de 81 anos, chegou a US$ 393 bilhões (R$ 2,12 trilhões) hoje, ultrapassando o patrimônio líquido de Elon, que é de US$ 385 bilhões (R$ 2,08 trilhões).

De acordo com a agência, o crescimento foi de US$ 101 milhões (R$ 545,8 milhões), apenas na manhã desta quarta-feira (10). Os resultados somam uma alta de 41% nas ações da gigante da tecnologia, o que deve resultar no maior ganho diário desde 1992.

Segundo a Bloomberg, esse aumento estratosférico se deu devido aos anúncios dos resultados trimestrais da Oracle, que ficaram muito acima do esperado e que segundo a agência, devem continuar subindo.





Essa alta também reflete a rápida expansão dos negócios de infraestrutura em nuvem da Oracle, que vem conquistando contratos bilionários, especialmente com empresa de inteligência Artificial (IA).

Quem é Larry Ellison?

Larry Ellison nasceu em 17 de agosto de 1944, na cidade de Nova York, filho de uma mãe judia solteira. Seu pai biológico era um piloto ítalo-americano da Força Aérea dos Estados Unidos. Aos nove meses de idade, Larry contraiu pneumonia, o que levou sua mãe a entregá-lo a um casal de tios, que o adotaram. Ele só voltou a encontrar sua mãe biológica aos 48 anos.

Em 1977, Larry abandonou a universidade e se uniu a dois colegas para ajudar a fundar Ha Software Development Laboratories - que mais tarde se tornaria Oracle -, empresa da qual ele ainda é presidente executivo e diretor de tecnologia. O investimento inicial foi de apenas US$ 2 mil.

Hoje a Oracle é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, com uma notória lista de clientes como a Netflix, o LinkedIn, o eBay, o Airbnb, a JP Morgan Chase e o Citi Group.