As dezenas do concurso 282 da +Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (03), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 152.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
50 - 21 - 17 - 12 - 10 - 41.
Trevos: 5 - 3.
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
1 aposta ganhadora, R$ 461.093,80
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
20 apostas ganhadoras, R$ 10.246,53
4 acertos + 2 trevos
194 apostas ganhadoras, R$ 1.131,79
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
2196 apostas ganhadoras, R$ 99,98
3 acertos + 2 trevos
3445 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
24366 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
23595 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
171324 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Dupla Sena
O concurso 2855 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 6.420.098,58 e o 2º sorteio avaliado em R$ 122.844,33. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
1º sorteio: 35 - 30 - 18 - 09 - 19 - 15.
2º sorteio: 44 - 32 - 08 - 22 - 37 - 06.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
27 apostas ganhadoras R$ 4.136,17
4 acertos
1.138 apostas ganhadoras R$ 112,15
3 acertos
20.874 apostas ganhadoras R$ 3,05
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
19 apostas ganhadoras R$ 5.289,95
4 acertos
1.047 apostas ganhadoras R$ 121,90
3 acertos
19.649 apostas ganhadoras R$ 3,24
Quina
O concurso 6817 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 663.458,25. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
63 - 52 - 13 - 60 - 02.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
27 apostas ganhadoras, R$ 10.531,08
3 acertos
1.968 apostas ganhadoras, R$ 137,60
2 acertos
58.056 apostas ganhadoras, R$ 4,66
Lotomania
O concurso 2818 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.914.644,88. Uma aposta faturou o maior valor do concurso e uma aposta com 0 acertos ganhou R$ 129.910,65. Veja os números:
79 - 30 - 31 - 86 - 89 - 03 - 57 - 34 - 15 - 93 - 53 - 71 - 55 - 62 - 08 - 32 - 58 - 72 - 04 - 52.
Premiação
20 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 3.914.644,89
19 acertos
9 apostas ganhadoras, R$ 57.033,69
18 acertos
72 apostas ganhadoras, R$ 2.255,39
17 acertos
658 apostas ganhadoras, R$ 246,79
16 acertos
3890 apostas ganhadoras, R$ 41,74
15 acertos
16601 apostas ganhadoras, R$ 9,78
0 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 129.910,65
Detalhamento - 20 acertos
CURITIBA - PR
1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos
Detalhamento - 0 acertos
CURITIBA - PR
1 aposta ganhou o prêmio para 0 acertos
Super Sete
O concurso 741 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 550.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
COLUNA 1 - 6.
COLUNA 2 - 3.
COLUNA 3 - 8.
COLUNA 4 - 8.
COLUNA 5 - 8.
COLUNA 6 - 8.
COLUNA 7 - 5.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 22.043,59
5 acertos
22 apostas ganhadoras, R$ 1.431,40
4 acertos
451 apostas ganhadoras, R$ 69,82
3 acertos
3.544 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Como jogar
A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.
A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.
Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.
Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.
O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.