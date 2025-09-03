Marcello Casal Jr/Agência Brasil +Milionária

As dezenas do concurso 282 da +Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (03), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 152.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

50 - 21 - 17 - 12 - 10 - 41.

Trevos: 5 - 3.

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

1 aposta ganhadora, R$ 461.093,80

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

20 apostas ganhadoras, R$ 10.246,53

4 acertos + 2 trevos

194 apostas ganhadoras, R$ 1.131,79

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

2196 apostas ganhadoras, R$ 99,98

3 acertos + 2 trevos

3445 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

24366 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

23595 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

171324 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Dupla Sena

O concurso 2855 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 6.420.098,58 e o 2º sorteio avaliado em R$ 122.844,33. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

1º sorteio: 35 - 30 - 18 - 09 - 19 - 15.

2º sorteio: 44 - 32 - 08 - 22 - 37 - 06.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

27 apostas ganhadoras R$ 4.136,17

4 acertos

1.138 apostas ganhadoras R$ 112,15

3 acertos

20.874 apostas ganhadoras R$ 3,05

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

19 apostas ganhadoras R$ 5.289,95

4 acertos

1.047 apostas ganhadoras R$ 121,90

3 acertos

19.649 apostas ganhadoras R$ 3,24

Quina

O concurso 6817 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 663.458,25. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

63 - 52 - 13 - 60 - 02.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

27 apostas ganhadoras, R$ 10.531,08

3 acertos

1.968 apostas ganhadoras, R$ 137,60

2 acertos

58.056 apostas ganhadoras, R$ 4,66

Lotomania

O concurso 2818 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.914.644,88. Uma aposta faturou o maior valor do concurso e uma aposta com 0 acertos ganhou R$ 129.910,65. Veja os números:

79 - 30 - 31 - 86 - 89 - 03 - 57 - 34 - 15 - 93 - 53 - 71 - 55 - 62 - 08 - 32 - 58 - 72 - 04 - 52.

Premiação

20 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 3.914.644,89

19 acertos

9 apostas ganhadoras, R$ 57.033,69

18 acertos

72 apostas ganhadoras, R$ 2.255,39

17 acertos

658 apostas ganhadoras, R$ 246,79

16 acertos

3890 apostas ganhadoras, R$ 41,74

15 acertos

16601 apostas ganhadoras, R$ 9,78

0 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 129.910,65

Detalhamento - 20 acertos

CURITIBA - PR

1 aposta ganhou o prêmio para 20 acertos

Detalhamento - 0 acertos

CURITIBA - PR

1 aposta ganhou o prêmio para 0 acertos

Super Sete

O concurso 741 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 550.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

COLUNA 1 - 6.

COLUNA 2 - 3.

COLUNA 3 - 8.

COLUNA 4 - 8.

COLUNA 5 - 8.

COLUNA 6 - 8.

COLUNA 7 - 5.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 22.043,59

5 acertos

22 apostas ganhadoras, R$ 1.431,40

4 acertos

451 apostas ganhadoras, R$ 69,82

3 acertos

3.544 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Como jogar

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.

Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.