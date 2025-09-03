Reprodução/Pexels Preço do ouro no Japão atinge níveis recordes.

O preço do ouro atingiu seu valor recorde no Japão nesta terça-feira (2), quando os contratos futuros para a entrega do metal precioso chegaram a 16.785 ienes - ou cerca de 112 dólares - por grama na Bolsa de Osaka. As informações são do site NHK World.

No mesmo dia, o valor de varejo do ouro também bateu recorde, conforme anunciou a empresa especializada em metais preciosos Tanaka Precious Metal Technologies, chegando a 18.348 ienes, ou cerca de 123 dólares, por grama.

Segundo informações do NHK World, investidores têm vendido dólares e buscado o ouro como ativo seguro. Essa movimentação ocorre em meio às especulações de que o Banco Central dos Estados Unidos reduzirá as taxas de juros ainda neste mês, durante sua reunião de política monetária.









O presidente americano Donald Trump tem pressionado o Fed a reduzir as taxas. A publicação ainda destaca que, segundo fontes do mercado financeiro, investidores estão comprando ouro motivados pela incerteza sobre as políticas econômicas que podem ser adotadas no futuro pelo governo Trump.

Ouro: segurança em tempos de crise

Segundo informações do site CBS News, ao contrário da moeda fiduciária - aquela que não possui valor próprio e depende da aceitação e confiança da sociedade, como o real e o dólar - que é aceita apenas em determinados países, o ouro é reconhecido universalmente e não perde valor por excesso de impressão.

O site destaca que o ouro é uma commodity tangível, usada em tudo, de eletrônicos a joias, e que, em meio a crises econômicas, o metal precioso se torna ainda mais procurado, pois mantém seu valor em períodos de inflação. Por muitas vezes, com o aumento da demanda, o ouro pode ficar ainda mais valioso.