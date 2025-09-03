Reprodução X DFO Brian Humphrey EUA barram Labubus falsos avaliados em R$500 mil em aeroporto

Os bonecos colecionáveis Labubu voltaram a ser alvo de polêmica. Na última semana, agentes norte-americanos interceptaram um carregamento avaliado em quase 3 bilhões de reais no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma.

De acordo com comunicado enviado à CBS News pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, a apreensão aconteceu em 26 de agosto. Ao todo, foram confiscados 11.134 bonecos avaliados em US$ 513.937,76 (R$ 2.806.382,84). O lote vinha da Coreia do Sul e estava disfarçado sob a falsa identificação de “lâmpadas de LED”.





As autoridades informaram que os brinquedos não serão colocados em circulação e deverão ser destruídos. Até agora, nenhuma prisão foi registrada em relação ao caso.

Criados pelo artista Kasing Lung em 2015 e atualmente distribuídos pela empresa Pop Mart, os Labubu se tornaram uma febre mundial. A popularidade também abriu espaço para cópias conhecidas como “Lafufus”, que já foram alvo de alertas de segurança por parte de órgãos de fiscalização no Reino Unido.