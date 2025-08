Reprodução Labubu mais caro da história

Um boneco raro da coleção Labubu foi vendido na última semana por US$ 10.500 (R$ 58 mil) no eBay, tornando-se o mais caro da série de brinquedos que ficou famosa pelo estilo "feinho". As informações são do NY Post.

O item colecionável mede cerca de 38 cm de altura e veste roupas da marca Vans, incluindo tênis, moletom e um boné azul e laranja com a inscrição “The Monsters”, nome do universo de personagens Labubu ao qual pertence.

Lançado originalmente em 2023 como parte de uma colaboração entre a Pop Mart e a Vans, o boneco fazia parte de caixas surpresa (blind boxes), vendidas pelo preço de varejo de US$ 85. Desde então, seu valor de revenda subiu mais de 125 vezes.

A Pop Mart, empresa chinesa que detém a licença dos personagens criados pelo artista de Hong Kong Kasing Lung, costuma comercializar Labubus por valores entre US$ 20 e US$ 40 em blind boxes, em que o consumidor descobre qual boneco adquiriu apenas ao abrir a embalagem.

O maior interesse no mercado secundário está nos chamados “secret” Labubus, versões limitadas que podem aparecer numa frequência tão rara quanto 1 a cada 72 ou até 1 a cada 144 caixas. Esses itens chegam a ser revendidos por milhares de dólares em plataformas online.

Exemplo disso é a edição “Catch me if you like me”, lançada em rosa no início de 2024 em quantidade restrita, que foi recentemente revendida por US$ 2.000 no eBay.

Segundo especialistas entrevistados pela Forbes, os Labubus têm potencial para permanecer valorizados como peças de coleção, graças ao modelo de vendas em edições limitadas adotado pela Pop Mart.

A procura é tão alta que os lançamentos semanais — geralmente às quintas-feiras à noite online e sextas-feiras de manhã nas lojas físicas — costumam esgotar em pouco tempo. Há relatos de filas formadas de madrugada e até casos de confusão durante os lançamentos em lojas, apelidados por fãs como “Labubu Hunger Games” no Reino Unido.

Os personagens Labubu foram criados há cerca de dez anos pelo artista Kasing Lung, inspirados em mitologia nórdica e lendas sobrenaturais. Desde 2019, as figuras são produzidas pela Pop Mart, que transformou o projeto artístico em um fenômeno comercial.

O sucesso impactou diretamente o patrimônio do CEO da empresa, Wang Ning, que segundo a Forbes passou de US$ 2 bilhões em 2023 para US$ 22 bilhões no auge da popularidade dos brinquedos.