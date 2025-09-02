Divulgação Timemania

As dezenas do concurso 2289 da Timemania foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (02), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 20.000.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

47 - 14 - 52 - 21 - 10 - 18 - 61.

Time do Coração: 52 - Mirassol/SP.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 79.623,42

5 acertos

212 apostas ganhadoras, R$ 1.609,63

4 acertos

4.116 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

39.115 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

MIRASSOL /SP

10.014 apostas ganhadoras, R$ 8,50





Mega-sena

O concurso 2909 da Mega-sena sorteou o prêmio avaliado em R$ 13.126.058,44. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

21 - 31 - 53 - 58 - 41 - 08.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

19 apostas ganhadoras, R$ 81.227,49

4 acertos

1.815 apostas ganhadoras, R$ 1.401,61

Quina

O concurso 6816 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 10.451.964,10. Uma aposta ganhadora faturou o maior prêmio do sorteio. Veja os números:

27 - 01 - 71 - 50 - 72.

Premiação

5 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 10.451.964,10

4 acertos

58 apostas ganhadoras, R$ 9.628,24

3 acertos

3.936 apostas ganhadoras, R$ 135,12

2 acertos

101.867 apostas ganhadoras, R$ 5,22

Detalhamento

CURVELO - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Dia de Sorte

O concurso 1110 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 1.700.000,00. Duas apostas ganhadoras dividiram o maior prêmio do sorteio. Veja os números:

04 - 01 - 12 - 16 - 25 - 15 - 22.

Mês da Sorte: 09 - Setembro.

Premiação

7 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 834.472,08

6 acertos

70 apostas ganhadoras, R$ 2.393,00

5 acertos

2.315 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

28.667 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Setembro

136.432 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Detalhamento

CANAL ELETRONICO

1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos

BRASILIA - DF

1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos

Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.

