As dezenas do concurso 2289 da Timemania foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (02), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 20.000.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
47 - 14 - 52 - 21 - 10 - 18 - 61.
Time do Coração: 52 - Mirassol/SP.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 79.623,42
5 acertos
212 apostas ganhadoras, R$ 1.609,63
4 acertos
4.116 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
39.115 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
MIRASSOL /SP
10.014 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Mega-sena
O concurso 2909 da Mega-sena sorteou o prêmio avaliado em R$ 13.126.058,44. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
21 - 31 - 53 - 58 - 41 - 08.
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
19 apostas ganhadoras, R$ 81.227,49
4 acertos
1.815 apostas ganhadoras, R$ 1.401,61
Quina
O concurso 6816 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 10.451.964,10. Uma aposta ganhadora faturou o maior prêmio do sorteio. Veja os números:
27 - 01 - 71 - 50 - 72.
Premiação
5 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 10.451.964,10
4 acertos
58 apostas ganhadoras, R$ 9.628,24
3 acertos
3.936 apostas ganhadoras, R$ 135,12
2 acertos
101.867 apostas ganhadoras, R$ 5,22
Detalhamento
CURVELO - MG
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos
Dia de Sorte
O concurso 1110 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 1.700.000,00. Duas apostas ganhadoras dividiram o maior prêmio do sorteio. Veja os números:
04 - 01 - 12 - 16 - 25 - 15 - 22.
Mês da Sorte: 09 - Setembro.
Premiação
7 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 834.472,08
6 acertos
70 apostas ganhadoras, R$ 2.393,00
5 acertos
2.315 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
28.667 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte - Setembro
136.432 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Detalhamento
CANAL ELETRONICO
1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos
BRASILIA - DF
1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos
Como jogar
A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.
Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.
Bolão
Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.
O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.
As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.