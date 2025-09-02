Reprodução Lotofácil da Independência

Todos os anos durante o mês de setembro , os brasileiros correm para apostar em um concurso especial organizado pela Caixa Econômica Federal: a Lotofácil da Independência.

A Lotofácil da Independência é uma modalidade especial de loteria praticada no Brasil, realizada anualmente no mês de setembro. Criada em 2012, o sorteio foi feito para celebrar o Dia da Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro.

A popularidade dessa loteria é explicada por ser uma vertente da Lotofácil, conhecida por ser um dos jogos mais simples e com maior probabilidade de premiação. Devido a isso, atrai atenção de milhões de pessoas que participam em busca da chance de obter o prêmio milionário a cada nova edição.

Como funciona a dinâmica de aposta?

A dinâmica de aposta da Lotofácil da Independência é a mesma de sua variante comum, a Lotofácil. Para apostar, basta marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis. Para faturar o grande prêmio, o apostador deverá acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.





Quanto mais números apostar, maiores são as chances de ser premiado. Em contrapartida, maior é o valor da cartela de aposta.

É importante destacar que por ser comemorativa, a Lotofácil da Independência não acumula. Ou seja, caso não haja ganhadores na faixa de 15 acertos, o prêmio passa para aqueles que acertarem 14 dezenas e assim por diante.

Caso o jogador esteja em dúvida sobre quais números apostar, o site da Caixa disponibiliza também a opção “Surpresinha”, onde o sistema escolhe os números de forma aleatória para o apostador.

Quando vai ser?

O sorteio do concurso especial n° 3480 deve acontecer no dia 06 de setembro de 2025. E de acordo com a Loterias Caixa, a previsão inicial deste ano para o prêmio é de R$ 220 milhões, podendo ser ainda maior à medida que o número de apostas e a arrecadação aumentarem.

Através da página das Loterias Online ou baixando o aplicativo das Loterias Caixa, é possível jogar em todas as modalidades disponíveis, participar de bolões e adquirir combos de jogos. Normalmente, as apostas são realizadas até às 18h, dentro do horário comercial.