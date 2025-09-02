Schtuz Boneco dos anos 90 pode ser "novo labubu" e custar fortuna

O Furby, brinquedo eletrônico que marcou a infância de muitas pessoas nos anos 1990, está de volta em uma versão fashion e colecionável. A marca brasileira Schutz firmou uma parceria com o ícone dos brinquedos para lançar a coleção Schuby, que transforma o mascote em bag charms (chaveiros de bolsas vendidos em embalagens-surpresa, conhecidas como blind boxes).

Seguindo a tendência dos Labubus, da PopMart , que viraram febre entre fashionistas em 2025, os novos charms já estão em alta nas redes sociais, conquistando espaço tanto no street style quanto em looks de passarela. Mais do que um acessório, eles se tornaram símbolo de personalidade e estilo.

A coleção traz seis versões do Schuby, cada uma com cores e estilos diferentes: Sleepy, Fancy, Gym, Summer, Sporty e Rocky. Os produtos são vendidos em caixas lacradas, o que adiciona o fator surpresa à experiência de compra e incentiva o colecionismo.

Diferente do Furby original, que falava, reagia ao toque e aprendia palavras no idioma fictício Furbish, o Schuby é apenas decorativo, sem interação ou som. O produto já está disponível em pré-venda por R$ 260 cada unidade.





Item de extremo luxo

Reprodução E-Bay Furby no E-Bay





Atualmente, Furbys originais de meados dos anos 90 estão anunciados no site eBay e os valores chegam a até R$ 36 mil reais.

Há versões de todas as cores, com embalagens intactas, fora da caixa, avulsos. Mas caso queira um para chamar de seu, o site vende também versões mais acessíveis que variam entre R$ 32 e R$ 100.