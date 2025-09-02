Reprodução/freepik O mês de setembro terá um feriado nacional e vários estaduais.

O mês de setembro será marcado por oportunidades de descanso, com um feriado nacional e vários estaduais. Entre os destaques do mês, está o Dia da Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro , que esse ano cai no próximo domingo.

Confira a lista de feriados estaduais e municipais de setembro

Acre - 5 de setembro (sexta-feira) - Dia da Amazônia

Amazonas - 5 de setembro (sexta-feira) - Elevação do Amazonas à Categoria de Província

São Luís - 8 de setembro (segunda-feira) - Dia de Nossa Senhora da Natividade e Aniversário de São Luís

Vitória - 8 de setembro (segunda-feira) - Dia de Nossa Senhora da Vitória

Curitiba - 8 de setembro (segunda-feira) - Dia de Nossa Senhora da Luz

Tocantins - 8 de setembro (segunda-feira) Dia de Nossa Senhora da Natividade

Amapá - 13 de setembro (sábado) - Aniversário do Ex-Território Federal do Amapá

Alagoas - 16 de setembro (terça-feira) Emancipação política de Alagoas

Rio Grande do Sul - 20 de setembro (sexta-feira) - Data Magna do Rio Grande do Sul

Próximos feriados nacionais

O calendário brasileiro ainda guarda outros feriados nacionais importantes e pontos facultativos nos próximos meses. Confira a lista.

Dia de Nossa Senhora Aparecida (domingo)- 12 de outubro

Dia de Finados (domingo) - 2 de novembro

Proclamação da República (sábado) - 15 de novembro

Dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra (quinta-feira) - 20 de novembro

Natal (quinta-feira) - 25 de dezembro

Pontos facultativos

Dia do Servidor Público - (terça-feira) - 28 de outubro

Véspera de Natal (quarta-feira) - 24 de dezembro

Véspera de Ano Novo (quarta-feira) - 31 de dezembro (ponto facultativo após 14h).



