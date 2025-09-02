O mês de setembro será marcado por oportunidades de descanso, com um feriado nacional e vários estaduais. Entre os destaques do mês, está o Dia da Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro , que esse ano cai no próximo domingo.
Confira a lista de feriados estaduais e municipais de setembro
Acre - 5 de setembro (sexta-feira) - Dia da Amazônia
Amazonas - 5 de setembro (sexta-feira) - Elevação do Amazonas à Categoria de Província
São Luís - 8 de setembro (segunda-feira) - Dia de Nossa Senhora da Natividade e Aniversário de São Luís
Vitória - 8 de setembro (segunda-feira) - Dia de Nossa Senhora da Vitória
Curitiba - 8 de setembro (segunda-feira) - Dia de Nossa Senhora da Luz
Tocantins - 8 de setembro (segunda-feira) Dia de Nossa Senhora da Natividade
Amapá - 13 de setembro (sábado) - Aniversário do Ex-Território Federal do Amapá
Alagoas - 16 de setembro (terça-feira) Emancipação política de Alagoas
Rio Grande do Sul - 20 de setembro (sexta-feira) - Data Magna do Rio Grande do Sul
Próximos feriados nacionais
O calendário brasileiro ainda guarda outros feriados nacionais importantes e pontos facultativos nos próximos meses. Confira a lista.
Dia de Nossa Senhora Aparecida (domingo)- 12 de outubro
Dia de Finados (domingo) - 2 de novembro
Proclamação da República (sábado) - 15 de novembro
Dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra (quinta-feira) - 20 de novembro
Natal (quinta-feira) - 25 de dezembro
Pontos facultativos
Dia do Servidor Público - (terça-feira) - 28 de outubro
Véspera de Natal (quarta-feira) - 24 de dezembro
Véspera de Ano Novo (quarta-feira) - 31 de dezembro (ponto facultativo após 14h).