Adobe Stock Timemania é sorteada em São Paulo (SP)

As dezenas do concurso 2287 da Timemania foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (29), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 18.500.000,00.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

63 - 49 - 45 - 57 - 24 - 15 - 42.

Time do Coração: 57 - Operário/PR





Quina

O concurso 6812 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.391.883,87. Veja os números:

21 - 57 - 50 - 12 - 05.

Dia de Sorte

O concurso 1108 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 800.000,00. Veja os números:

21 - 17 - 29 - 04 - 23 - 24 - 09.

Mês da Sorte: 07 - Julho.

Mega-sena

O concurso 2907 da Mega-sena sorteou o prêmio avaliado em R$ 3.328.648,01. Veja os números:

30 - 52 - 33 - 42 - 56 - 44.

Como jogar

A Timemania é ideal para quem ama futebol e ainda quer concorrer a prêmios. Para jogar, basta escolher dez números entre os 80 disponíveis no volante e indicar um Time do Coração.

Em cada sorteio, são sorteados sete números e um time. Ganha quem acertar de três a sete números ou o Time do Coração.

É possível facilitar sua aposta com a Surpresinha, que seleciona os números automaticamente, ou com a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos. O valor da aposta simples é de R$ 3,50.

Bolão

No Bolão da Timemania, você pode apostar em grupo. Basta marcar a opção no volante ou pedir ao atendente da lotérica.

O valor mínimo do bolão é de R$ 7,00, com cotas individuais de no mínimo R$ 3,50. É possível dividir entre 2 a 15 cotas e realizar até 15 apostas por bolão, desde que todas tenham a mesma quantidade de números.

Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, que podem cobrar uma taxa de serviço de até 35% sobre o valor da cota.