Marcello Casal JrAgência Brasil Pix é o pagamento instantâneo brasileiro

O Banco Central (BC) publicou uma resolução, nesta quinta-feira (28), com alterações no regulamento do Pix para aprimorar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), mecanismo de segurança que permite a devolução de recursos para a vítima de fraudes, golpes ou coerção. Na prática, a medida facilita que vítimas de golpes revejam os valores perdidos.

Atualmente, a devolução dos recursos é feita apenas a partir da conta originalmente utilizada na fraude.

O problema é que os fraudadores, normalmente, conseguem retirar rapidamente os recursos dessa conta e transferi-los para outras contas.



Assim, quando o cliente faz a reclamação é comum que essa conta já não possua fundos para viabilizar a devolução.



O que muda



Com os aprimoramentos, o MED vai identificar possíveis caminhos percorridos pelo dinheiro.

​Essa identificação vai ser compartilhada com os participantes envolvidos nas transações e permitirá a devolução de recursos em até 11 dias após a contestação.



O BC espera que, com essa medida, aumente a identificação de contas usadas para fraudes e a devolução de recursos, desincentivando fraudes.

O compartilhamento dessas informações impedirá ainda o uso dessas contas para novas fraudes.



Essa nova funcionalidade estará disponível para uso facultativo a partir de 23 de novembro. A partir de 2 de fevereiro de 2026, a funcionalidade será obrigatória.



Canal de autoatendimento



Ainda de acordo com o Banco Central, a partir de 1º de outubro, todos os participantes vão disponibilizar, no ambiente Pix nos respectivos aplicativos, funcionalidade para que uma transação possa ser facilmente contestada, sem a necessidade de interação humana.





Esse será o canal por meio do qual o usuário deve solicitar a devolução dos valores extraídos por meio de fraude.



O objetivo com este autoatendimento do MED é dar mais agilidade e velocidade ao processo de contestação de transações fraudulentas, o que aumenta a chance de ainda haver recursos na conta do fraudador para viabilizar a devolução para a vítima.



"A segurança é um dos pilares fundamentais do Pix e seu aprimoramento é um processo contínuo. O BC atua de forma permanente para garantir a manutenção do elevado patamar de segurança do Pix", declara o Banco Central, no comunicado a respeito das mudanças.