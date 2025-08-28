Reprodução/ Mega Millions Mega Millions é uma das principais loterias do mundo

O ganhador do prêmio de US$ 348 milhões (R$ 1.880.957.400) da Mega Millions, o maior valor já conquistado por um apostador na Virgínia, se apresentou no início deste mês e revelou como pretende gastar parte da fortuna, surpreendendo a todos.

O sortudo, que optou por manter o anonimato, contou às autoridades da loteria que planeja comprar um cortador de grama motorizado de raio zero, que pode custar a partir de US$ 3 mil (R$ 16.214,55), com uma parte do prêmio histórico, segundo anunciou a Mega Millions em 14 de agosto.

O morador do estado reivindicou o prêmio no escritório da loteria em Richmond cerca de quatro semanas após comprar o bilhete no mercado E & C VA, em Burgess, no dia 27 de junho.

O vencedor escolheu receber o pagamento único em dinheiro de US$ 155,6 milhões (R$ R$ 837.782.750), em vez dos US$ 348 milhões totais, que seriam distribuídos ao longo de 30 anos.

A lei da Virgínia permite que ganhadores de prêmios a partir de US$ 1 milhão (R$ 5.404.850) permaneçam anônimos, a menos que concordem por escrito em divulgar sua identidade.

Atualmente, 18 estados dos EUA têm legislações que protegem a identidade de vencedores de loterias; em alguns casos a proteção depende do valor do prêmio, enquanto em outros, como em Nova Jersey, a confidencialidade é garantida independentemente da quantia.

A loja de conveniência que vendeu o bilhete vencedor recebeu um bônus de US$ 50 mil (R$ 270.242,50) da loteria.

Desde a criação do jogo, em 2002, a Virgínia já teve 10 ganhadores da Mega Millions. O recorde anterior pertencia a JR Triplett, caminhoneiro aposentado que levou US$ 239 milhões (R$ 1.291.759.150) em 2004 e optou pelo pagamento único, que na época foi de US$ 140 milhões antes dos impostos, segundo o canal WIS News 10.

O prêmio da Mega Millions não tem vencedores desde o sorteio de 27 de junho e já acumula US$ 277 milhões (R$ 1.497.143.450).





A loteria chega ao quarto mês após o aumento do preço das apostas, que passou de US$ 2 (R$ 10,81) para US$ 5 (R$ 27, 03), em um redesenho do jogo promovido como “maior e melhor”. As mudanças incluem prêmios mais altos para as categorias secundárias, melhores chances de ganhar o jackpot e um valor inicial de US$ 50 milhões (R$ 270.252.500), contra os US$ 20 milhões (R$ 108.101.000) originais.

Na mesma semana, um jogador da Virgínia também ganhou US$ 1 milhão no Powerball ao acertar todas as cinco dezenas brancas. O prêmio principal da Powerball disparou para US$ 950 milhões (R$ 5.134.797.500), o sexto maior da história do jogo.