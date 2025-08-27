Agência Brasil/ Reprodução + milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP

As dezenas do concurso 280 da + Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (27), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 148.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas



37 - 18 - 29 - 22 - 25 - 49.

Trevos: 4 - 1.

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

2 apostas ganhadoras, R$ 246.662,02

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

43 apostas ganhadoras, R$ 5.098,96

4 acertos + 2 trevos

119 apostas ganhadoras, R$ 1.974,08

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

1957 apostas ganhadoras, R$ 120,03

3 acertos + 2 trevos

2211 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

19779 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

16678 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

148935 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Dupla Sena

O concurso 2852 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 4.996.377,14 e o 2º sorteio avaliado em R$ 110.207,35. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

1º sorteio: 39 - 16 - 35 - 20 - 10 - 05.

2º sorteio: 20 - 37 - 19 - 29 - 45 - 30.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

16 apostas ganhadoras R$ 6.261,78

4 acertos

847 apostas ganhadoras R$ 135,18

3 acertos

17.741 apostas ganhadoras R$ 3,22

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

18 apostas ganhadoras R$ 5.009,43

4 acertos

831 apostas ganhadoras R$ 137,78

3 acertos

15.954 apostas ganhadoras R$ 3,58

Quina

O concurso 6811 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 635.264,58. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

60 - 10 - 33 - 17 - 49.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

41 apostas ganhadoras, R$ 6.640,40

3 acertos

3.116 apostas ganhadoras, R$ 83,21

2 acertos

66.738 apostas ganhadoras, R$ 3,88

Lotomania

O concurso 2815 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.556.732,98. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

38 - 62 - 68 - 79 - 89 - 88 - 53 - 04 - 09 - 01 - 64 - 32 - 63 - 86 - 43 - 52 - 08 - 05 - 58 - 78.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 49.439,25

18 acertos

37 apostas ganhadoras, R$ 3.340,49

17 acertos

454 apostas ganhadoras, R$ 272,24

16 acertos

2581 apostas ganhadoras, R$ 47,88

15 acertos

10825 apostas ganhadoras, R$ 11,41

0 acertos

Não houve acertador

Super Sete

O concurso 738 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 300.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

COLUNA 1 - 3.

COLUNA 2 - 2.

COLUNA 3 - 0.

COLUNA 4 - 3.

COLUNA 5 - 3.

COLUNA 6 - 4.

COLUNA 7 - 8.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 4.549,30

5 acertos

32 apostas ganhadoras, R$ 812,37

4 acertos

413 apostas ganhadoras, R$ 62,94

3 acertos

3.658 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Como jogar

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.

Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.