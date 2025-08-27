+ milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP
+ milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP

As dezenas do concurso  280 da + Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (27), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em  R$ 148.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. 

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da  Caixa no  YouTube e no Facebook das  Loterias Caixa.

Confira as dezenas

37 - 18 - 29 - 22 - 25 - 49.

Trevos: 4 - 1.

Premiação

6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos
2 apostas ganhadoras, R$ 246.662,02

5 acertos + 1 ou nenhum trevo
43 apostas ganhadoras, R$ 5.098,96

4 acertos + 2 trevos
119 apostas ganhadoras, R$ 1.974,08

4 acertos + 1 ou nenhum trevo
1957 apostas ganhadoras, R$ 120,03

3 acertos + 2 trevos
2211 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo
19779 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos
16678 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo
148935 apostas ganhadoras, R$ 6,00


Dupla Sena

O concurso  2852 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 4.996.377,14  e o 2º sorteio avaliado em  R$ 110.207,35. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

1º sorteio: 39 - 16 - 35 - 20 - 10 - 05.

2º sorteio: 20 - 37 - 19 - 29 - 45 - 30.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
16 apostas ganhadoras R$ 6.261,78

4 acertos
847 apostas ganhadoras R$ 135,18

3 acertos
17.741 apostas ganhadoras R$ 3,22

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
18 apostas ganhadoras R$ 5.009,43

4 acertos
831 apostas ganhadoras R$ 137,78

3 acertos
15.954 apostas ganhadoras R$ 3,58

Quina

O concurso 6811 da Quina sorteou o prêmio avaliado em  R$ 635.264,58. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

60 - 10 - 33 - 17 - 49.

Premiação

5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
41 apostas ganhadoras, R$ 6.640,40

3 acertos
3.116 apostas ganhadoras, R$ 83,21

2 acertos
66.738 apostas ganhadoras, R$ 3,88

Lotomania

O concurso 2815 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em  R$ 1.556.732,98. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

38 - 62 - 68 - 79 - 89 - 88 - 53 - 04 - 09 - 01 - 64 - 32 - 63 - 86 - 43 - 52 - 08 - 05 - 58 - 78.

Premiação
20 acertos
Não houve acertador

19 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 49.439,25

18 acertos
37 apostas ganhadoras, R$ 3.340,49

17 acertos
454 apostas ganhadoras, R$ 272,24

16 acertos
2581 apostas ganhadoras, R$ 47,88

15 acertos
10825 apostas ganhadoras, R$ 11,41

0 acertos
Não houve acertador

Super Sete

O concurso 738 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 300.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:

COLUNA 1 - 3.

COLUNA 2 - 2.

COLUNA 3 - 0.

COLUNA 4 - 3.

COLUNA 5 - 3.

COLUNA 6 - 4.

COLUNA 7 - 8.

Premiação

7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 4.549,30

5 acertos
32 apostas ganhadoras, R$ 812,37

4 acertos
413 apostas ganhadoras, R$ 62,94

3 acertos
3.658 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Como jogar

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6. 

A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.

Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados. 

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.

