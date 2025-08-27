As dezenas do concurso 280 da + Milionária foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira (27), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 148.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
37 - 18 - 29 - 22 - 25 - 49.
Trevos: 4 - 1.
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
2 apostas ganhadoras, R$ 246.662,02
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
43 apostas ganhadoras, R$ 5.098,96
4 acertos + 2 trevos
119 apostas ganhadoras, R$ 1.974,08
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
1957 apostas ganhadoras, R$ 120,03
3 acertos + 2 trevos
2211 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
19779 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
16678 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
148935 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Dupla Sena
O concurso 2852 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 4.996.377,14 e o 2º sorteio avaliado em R$ 110.207,35. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
1º sorteio: 39 - 16 - 35 - 20 - 10 - 05.
2º sorteio: 20 - 37 - 19 - 29 - 45 - 30.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
16 apostas ganhadoras R$ 6.261,78
4 acertos
847 apostas ganhadoras R$ 135,18
3 acertos
17.741 apostas ganhadoras R$ 3,22
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
18 apostas ganhadoras R$ 5.009,43
4 acertos
831 apostas ganhadoras R$ 137,78
3 acertos
15.954 apostas ganhadoras R$ 3,58
Quina
O concurso 6811 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 635.264,58. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
60 - 10 - 33 - 17 - 49.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
41 apostas ganhadoras, R$ 6.640,40
3 acertos
3.116 apostas ganhadoras, R$ 83,21
2 acertos
66.738 apostas ganhadoras, R$ 3,88
Lotomania
O concurso 2815 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.556.732,98. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
38 - 62 - 68 - 79 - 89 - 88 - 53 - 04 - 09 - 01 - 64 - 32 - 63 - 86 - 43 - 52 - 08 - 05 - 58 - 78.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 49.439,25
18 acertos
37 apostas ganhadoras, R$ 3.340,49
17 acertos
454 apostas ganhadoras, R$ 272,24
16 acertos
2581 apostas ganhadoras, R$ 47,88
15 acertos
10825 apostas ganhadoras, R$ 11,41
0 acertos
Não houve acertador
Super Sete
O concurso 738 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 300.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou. Veja os números:
COLUNA 1 - 3.
COLUNA 2 - 2.
COLUNA 3 - 0.
COLUNA 4 - 3.
COLUNA 5 - 3.
COLUNA 6 - 4.
COLUNA 7 - 8.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 4.549,30
5 acertos
32 apostas ganhadoras, R$ 812,37
4 acertos
413 apostas ganhadoras, R$ 62,94
3 acertos
3.658 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Como jogar
A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.
A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite selecionar 6 números entre os 50 disponíveis, além de 2 trevos entre 6 opções.
Para registrar uma aposta simples, o apostador escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.
Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.
O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.