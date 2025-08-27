Marcello Casal Jr/Agência Brasil Carteira de trabalho





Entre janeiro e julho, o Brasil abriu mais de 1,34 milhão de vagas com carteira assinada, de acordo com os números do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados(Novo Caged), divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Somente em julho, foram 129,7 mil novos postos formais, o que levou o saldo do ano a 1,347 milhão. No recorte dos últimos 12 meses, o crescimento é de 1,5 milhão de empregos. Com isso, o Brasil atingiu um estoque recorde de empregos ativos, com 48,5 milhões de trabalhadores registrados.

Setores que mais contrataram

O destaque vai para o setor de Serviços, que sozinho respondeu por 688 mil vagas no ano e 50 mil só em julho. A Indústria também teve bom desempenho (253 mil no acumulado), seguida pela Construção (177 mil), Comércio (119 mil) e Agropecuária (109 mil).

Em termos regionais, São Paulo lidera com folga, acumulando quase 390 mil vagas em 2025. Minas Gerais (152 mil) e Paraná (102 mil) aparecem logo depois. Somente em julho, os melhores resultados vieram de São Paulo (42,7 mil), Mato Grosso (9,5 mil) e Bahia (9,4 mil). Quando se observa a variação proporcional, estados menores ganharam destaque: Mato Grosso (+0,97%), Piauí (+0,80%) e Amapá (+0,79%).

Perfil dos trabalhadores contratados

Os homens ainda representam a maioria das contratações em julho (72,9 mil contra 56,8 mil mulheres). Mas em setores como Serviços e Comércio, foram elas que abriram vantagem. O salário médio de admissão ficou em R$ 2.277,51.

Entre os mais jovens, a movimentação foi ainda maior: trabalhadores de 18 a 24 anos responderam por 94,9 mil vagas, enquanto adolescentes de até 17 anos ficaram com outras 26,3 mil. Pessoas com ensino médio completo (102 mil) ou incompleto (18,7 mil) também puxaram o saldo.

No recorte por raça, os pardos lideraram as contratações (108,4 mil), seguidos por pretos (21,8 mil), brancos (18,8 mil) e indígenas (294). Houve ainda crescimento no número de postos para pessoas com deficiência, com saldo de 774 novas vagas.



