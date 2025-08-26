Agência Brasil Mega-Sena sorteia prêmio hoje

As dezenas do concurso 2906 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (26), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 33.707.841,37.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas



46 - 41 - 49 - 33 - 37 - 17.





Quina

O concurso 6810 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 13.760.007,63. Veja os números:

34 - 07 - 75 - 61 - 08.

Dia de Sorte

O concurso 1107 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 580.000,00. Veja os números:

23 - 21 - 18 - 20 - 29 - 28 - 03.

Mês da Sorte: 04 - Abril.

Timemania

O concurso 2286 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 18.200.000,00. Veja os números:

18 - 53 - 39 - 74 - 25 - 14 - 58.

Time do Coração: 13 - Bahia de Feira/BA.

Lotofácil

O concurso 3479 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Este foi o último sorteio regular antes da Lotofácil da Independência. A partir de amanhã serão vendidos apenas os bilhetes do sorteio especial que acontece no dia 06 de setembro. Veja os números:

16 - 10 - 09 - 01 - 18 - 19 - 05 - 08 - 12 - 25 - 06 - 24 - 15 - 13 - 23.

Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.