Oito jogos das loterias da Caixa Econômica Federal estão com prêmios acumulados, depois dos últimos sorteios.
Confira os que vão acontecer nesta semana, assim como os valores.
+Milionária
A +Milionária acumulou novamente na última semana e o valor para o próximo sorteio chega a R$ 148 milhões no concurso 280. A +Milionária será sorteada nesta quarta-feira (27).
Mega-Sena
A Mega-Sena não teve ganhadores no prêmio máximo do último sorteio. Assim, o valor sorteado nesta terça-feira (26), no concurso 2906, será de R$ 35 milhões.
Quina
A Quina também acumulou no último sorteio. O valor sorteado no próximo concurso, de número 6809, será de R$ 12,5 milhões. O sorteio acontece nesta segunda-feira (25).
Lotomania
A Lotomania acumulou novamente na última semana e o valor para o próximo sorteio chega a R$ 1 milhão no concurso 2814, que será sorteado nesta segunda-feira (25).
Timemania
A Timemania também acumulou no último sorteio. O valor sorteado no próximo concurso, de número 2286, será de R$ 18,2 milhões. O sorteio acontece nesta terça-feira (26).
Dupla Sena
A Dupla Sena não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a segunda-feira (25) agora está em R$ 4,7 milhões para o concurso 2851.
Dia de Sorte
A Dia de Sorte não teve vencedores no último concurso. Assim, o prêmio principal para a terça-feira (26) agora está em R$ 580 mil para o concurso 1107.
Super Sete
A Super Sete também não teve vencedores no último sorteio e conta com o valor acumulado de R$ 250 mil para a próxima premiação, de número 737, que será realizada nesta segunda-feira (25).
Os apostadores interessados em participar dos próximos concursos podem registrar suas apostas nas lotéricas credenciadas ou pelo aplicativo/site oficial da Caixa Econômica Federal.