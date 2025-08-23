Pop Mart Mini Labubus

A Pop Mart anunciou nesta sexta-feira (22) o lançamento de versões em miniatura do boneco Labubu, parte da linha The Monsters Pin For Love Series.

Os novos modelos terão cerca de 10 cm de altura, custarão US$ 22,99 (R$ 124) e estarão disponíveis a partir de 29 de agosto. Assim como as versões maiores, os bonecos serão vendidos em caixas-surpresa, com 30 opções de cores diferentes.

A coleção também inclui 30 pingentes em formato de letras, cada um com um pequeno charme metálico do personagem. Os acessórios, de aproximadamente 11 cm de altura, também serão vendidos em caixas-surpresa, ao preço de US$ 18,99 (R$ 100). Segundo a empresa, a proposta é permitir que fãs formem nomes, iniciais ou mensagens personalizadas.

O lançamento deve acelerar ainda mais o crescimento da companhia, que, no primeiro semestre de 2025, registrou alta de 204% na receita em relação ao ano anterior, somando 13,87 bilhões de yuans (cerca de R$ 10,52 bilhões), e um aumento de 401% nos lucros.

A franquia The Monsters, que inclui o Labubu, respondeu por quase 45% das vendas no período.

As ações da empresa, listada em Hong Kong, subiram cerca de 18% nos últimos cinco dias e mais de 550% em um ano.