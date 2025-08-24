Reprodução/Pop Mart O boneco Labubu se tornou febre após celebridades postarem fotos com eles

Criados pelo artista e ilustrador Kasing Lung, os personagens Labubus caracteristicos de dentes afiados, orelhas pontudas e jeito travesso, surgiram inicialmente nas páginas de livros ilustrados inspirados na mitologia nórdica.

O Labubu foi introduzido pela primeira vez em 2015, mas foi apenas em 2019, após a parceria entre Kasing Lung e a Pop Mart — gigante chinesa do mercado de brinquedos colecionáveis — que ele começou a ganhar notoriedade.

Inicialmente vendido em miniaturas, o personagem explodiu em popularidade em 2023, quando a marca lançou versões de pelúcia em chaveiros. Desde então, o monstrinho virou tendência e passou a enfeitar bolsas, mochilas, cintos e até retrovisores de carros.

Hoje, o sucesso do personagem ultrapassa o universo dos brinquedos colecionáveis. A marca evoluiu para um fenômeno cultural, atraindo a atenção de grandes investidores e consolidando-se como um player de peso no cenário financeiro global.

O hype nas redes sociais

O marketing foi turbinado por celebridades como Rihanna, Dua Lipa e Kim Kardashian, mas a maior influência veio do universo K-pop. Lisa, integrante do grupo Blackpink, começou a postar fotos com o Labubu para seus milhões de seguidores, impulsionando a febre em plataformas como TikTok e Instagram.





As redes sociais se transformaram em vitrines para o fenômeno: vídeos de unboxing e looks inspirados no personagem multiplicaram o alcance do brinquedo, que hoje é considerado um acessório que representa a moda.

O sucesso não ficou restrito ao hype. A fama se traduziu em números impressionantes para a Pop Mart. A empresa chinesa responsável pelo brinquedo, chegou a atingir o valor de mercado superior a R$ 255 bilhões, superando a mineradora brasileira Vale, contada em R$ 243 bilhões.

Em 2024, a receita da empresa saltou de R$ 4,8 bilhões para R$ 10 bilhões, com a linha “The Monsters”, protagonizada pelo Labubu, passando a representar 25% do faturamento total.

Já no primeiro semestre de 2025, os resultados foram ainda mais surpreendentes: alta de 204% na receita, atingindo 13,88 bilhões de yuans(R$ 10,6 bilhões), enquanto o lucro líquido disparou 397%, para 4,57 bilhões de yuans(R$ 3,5 bilhões).

Expansão comercial

A Pop Mart, que fabrica seus produtos em diferentes países da Ásia, vem intensificando a produção para dar conta da explosão de demanda. A estratégia inclui fortalecer a distribuição por meio da loja online, pontos físicos e as populares máquinas de "blind box".

Atualmente, a Pop Mart conta com 140 lojas no exterior e espera terminar o ano com mais de 200 unidades, com forte foco no mercado norte-americano.

A meta é facilitar o acesso dos consumidores aos cobiçados Labubus, além de manter o interesse em alta com lançamentos especiais e versões temáticas em datas comemorativas e períodos sazonais nos próximos meses.