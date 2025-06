Reprodução/Pop Mart O boneco Labubu se tornou febre após celebridades postarem fotos com eles





O boneco Labubu se tornou uma febre global e fez a Pop Mart , empresa chinesa responsável pelo brinquedo, atingir o valor de mercado superior a R$ 255 bilhões, superando a mineradora brasileira Vale, contada em R$ 243 bilhões.

Em 12 meses, as ações da Pop Mart dispararam em 600%. A receita da empresa foi de 13 bilhões de yuans em 2024 (R$ 10 bi), mais que o dobro do valor visto no ano anterior. Como medidor do fenômeno, um boneco Labubu em tamanho humano foi vendido nesta semana pelo valor recorde de 1,08 milhão de yuans ( R$ 831,8 milhões).

O que é o Labubu?

Os bonecos Labubu são personagens monstruosos e excêntricos, criados há uma década por um artista de Hong Kong, Kasing Lung, e que ganharam popularidade nos últimos anos após o apoio de diversas celebridades.

Sua principal característica é um visual fora do convencional, com dentes serrilhados, orelhas pontudas e um olhar desafiador. Na China, o boneco geralmente custa 50 yuans (R$ 38,50). No Brasil, os preços têm grandes variações, de acordo com o tamanho e as especificações do brinquedo, variando entre R$ 30 e R$ 800.

Boneco de R$ 800 milhões

Reprodução via BBC Labubu em "tamanho real" vendido por cerca de R$ 830 milhões





Um exemplar de Labubu de cerca de 1,31m de altura foi vendido no Leilão Internacional Yongle , em Pequim, por cerca de R$ 830 milhões.

O leilão foi todo dedicado à marca; 48 itens foram colocados à venda com cerca de 200 pessoas presentes.

Os Labubu provocaram um frenesi de compras global depois de aparecerem frequentemente em postagens nas redes sociais de Lisa, do grupo de K-pop Blackpink . Eles viralizaram ainda mais depois de serem usados ​​por outras celebridades, incluindo Rihanna e Dua Lipa.

Receita bilionária

A receita da Pop Mart saltou de R$ 4,8 bilhões em 2023 para R$ 10 bilhões em 2024, com a linha “ The Monsters ”, protagonizada pelo Labubu, passando de 5% para 25% do faturamento total.





O sucesso do personagem vai muito além das prateleiras de brinquedos colecionáveis: a marca se tornou um verdadeiro fenômeno cultural, despertando o interesse de investidores institucionais e consolidando-se como uma força relevante no mercado financeiro global.

Mais do que uma moda passageira, Labubu já é visto como um case internacional de branding bem-sucedido, estratégia digital eficaz e monetização de comunidades engajadas, segundo o portal Investidor 10 .