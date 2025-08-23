Agência Brasil/ Reprodução + milionária é sorteada no Espaço da Sorte em SP

A Caixa Econômica Federal realizou, neste sábado (23), o sorteio das dezenas do concurso 279 da +Milionária.

Novamente, o prêmio acumulou, chegando a R$ 148 milhões para o próximo sorteio, na próxima quarta-feira (27).

O sorteio foi realizado às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.



O apostadores podem acompanhar os sorteios pela transmissão ao vivo no canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.



Confira as dezenas sorteadas da +Milionária:

01-03-04-07-27-32

Trevos: 1 e 3

Prêmio acumulado em R$ 148 milhões

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

2 apostas ganhadoras, R$ 259.147,05

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

18 apostas ganhadoras, R$ 12.797,38

4 acertos + 2 trevos

171 apostas ganhadoras, R$ 1.443,31

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

1906 apostas ganhadoras, R$ 129,48

3 acertos + 2 trevos

3366 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

24118 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

22438 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

178836 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Como jogar na +Milionária?

A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados.

A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.

Para registrar uma aposta simples, você escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.

Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo.

Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00.

É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas, de acordo com a indicação da tabela a seguir. O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.

Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Confira os demais sorteios dessa noite:





Dia da Sorte - concurso 1106

Prêmio estimado em R$ 350 mil

As dezenas sorteadas foram:

10-12-13-17-19-25-26

Mês da sorte: 02 - fevereiro

Prêmio acumulou em R$ 580 mil

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

32 apostas ganhadoras, R$ 2.601,07

5 acertos

1.356 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

16.852 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Fevereiro45.595 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Mega-sena - concurso 2905

Prêmio estimado em R$ 28 milhões

As dezenas sorteadas foram:

04-17-18-26-43-52

Prêmio acumulou em R$ 35 milhões

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

39 apostas ganhadoras, R$ 50.671,85

4 acertos

3.318 apostas ganhadoras, R$ 981,75

Quina - concurso 6808

Prêmio estimado em 11 milhões

As dezenas sorteadas foram:

07-19-21-37-65

Prêmio acumulou em R$ 12,5 milhões

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

69 apostas ganhadoras, R$ 8.007,56

3 acertos

6.060 apostas ganhadoras, R$ 86,83

2 acertos

139.709 apostas ganhadoras, R$ 3,76

Timemania - concurso 2285

Prêmio estimado em R$ 18 milhões

As dezenas sorteadas foram:

39-45-48-65-68-69-77

Time do Coração: 51 - Manaus (AM)

Prêmio acumulou em R$ 18,2 milhões

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

8 apostas ganhadoras, R$ 24.461,50

5 acertos

153 apostas ganhadoras, R$ 1.827,18

4 acertos

3.200 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

30.123 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

MANAUS /AM

6.503 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Lotofácil - concurso 3477

Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão

As dezenas sorteadas foram:

02-03-05-06-08-12-15-16-17-18-20-21-23-24-25

1 GANHADOR

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.420.288,62

14 acertos

314 apostas ganhadoras, R$ 1.354,87

13 acertos

10041 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

104029 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

510914 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

MASSARANDUBA - SC

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos



