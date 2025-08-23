A Caixa Econômica Federal realizou, neste sábado (23), o sorteio das dezenas do concurso 279 da +Milionária.
Novamente, o prêmio acumulou, chegando a R$ 148 milhões para o próximo sorteio, na próxima quarta-feira (27).
O sorteio foi realizado às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O apostadores podem acompanhar os sorteios pela transmissão ao vivo no canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas sorteadas da +Milionária:
01-03-04-07-27-32
Trevos: 1 e 3
Prêmio acumulado em R$ 148 milhões
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
2 apostas ganhadoras, R$ 259.147,05
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
18 apostas ganhadoras, R$ 12.797,38
4 acertos + 2 trevos
171 apostas ganhadoras, R$ 1.443,31
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
1906 apostas ganhadoras, R$ 129,48
3 acertos + 2 trevos
3366 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
24118 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
22438 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
178836 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como jogar na +Milionária?
A +Milionária possui um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados.
A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6.
Para registrar uma aposta simples, você escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados.
Os sorteios ocorrem semanalmente, às quartas e aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo.
Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na +Milionária, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00.
É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas, de acordo com a indicação da tabela a seguir. O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.
Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.
Confira os demais sorteios dessa noite:
Dia da Sorte - concurso 1106
Prêmio estimado em R$ 350 mil
As dezenas sorteadas foram:
10-12-13-17-19-25-26
Mês da sorte: 02 - fevereiro
Prêmio acumulou em R$ 580 mil
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
32 apostas ganhadoras, R$ 2.601,07
5 acertos
1.356 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
16.852 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Fevereiro45.595 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Mega-sena - concurso 2905
Prêmio estimado em R$ 28 milhões
As dezenas sorteadas foram:
04-17-18-26-43-52
Prêmio acumulou em R$ 35 milhões
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
39 apostas ganhadoras, R$ 50.671,85
4 acertos
3.318 apostas ganhadoras, R$ 981,75
Quina - concurso 6808
Prêmio estimado em 11 milhões
As dezenas sorteadas foram:
07-19-21-37-65
Prêmio acumulou em R$ 12,5 milhões
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
69 apostas ganhadoras, R$ 8.007,56
3 acertos
6.060 apostas ganhadoras, R$ 86,83
2 acertos
139.709 apostas ganhadoras, R$ 3,76
Timemania - concurso 2285
Prêmio estimado em R$ 18 milhões
As dezenas sorteadas foram:
39-45-48-65-68-69-77
Time do Coração: 51 - Manaus (AM)
Prêmio acumulou em R$ 18,2 milhões
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
8 apostas ganhadoras, R$ 24.461,50
5 acertos
153 apostas ganhadoras, R$ 1.827,18
4 acertos
3.200 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
30.123 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
MANAUS /AM
6.503 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Lotofácil - concurso 3477
Prêmio estimado em R$ 1,8 milhão
As dezenas sorteadas foram:
02-03-05-06-08-12-15-16-17-18-20-21-23-24-25
1 GANHADOR
Premiação
15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.420.288,62
14 acertos
314 apostas ganhadoras, R$ 1.354,87
13 acertos
10041 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
104029 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
510914 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
MASSARANDUBA - SC
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos