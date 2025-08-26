FreePik/katemangostar Ao simular os impactos, a calculadora apresenta mensagens diferentes conforme a faixa de renda

Organizações da sociedade civil lançaram nesta terça-feira (26) a Calculadora da Justiça, ferramenta online que permite simular os efeitos da proposta de reforma do IRPF( Imposto de Renda da Pessoa Física) em análise no Congresso.

O lançamento ocorre poucos dias após a Câmara aprovar regime de urgência para o PL 1087/2025, que pode ser votado em plenário ainda nesta semana.

A calculadora é gratuita, pode ser acessada por celular ou computador no endereço www.calculadoradajustica.com.br, e não exige cadastro nem coleta dados pessoais.

O usuário informa sua renda, incluindo salários, aposentadoria, aluguéis, lucros e dividendos, e pode optar entre deduções detalhadas ou desconto simplificado.

Em poucos segundos, a ferramenta mostra se haverá economia ou aumento no pagamento de impostos, de acordo com os parâmetros do projeto.

O PL 1087/2025 prevê isenção para quem recebe até R$ 5 mil por mês, redução da carga para rendas até R$ 7.350 e criação de alíquota mínima de 10% para rendas anuais superiores a R$ 600 mil.





De acordo com cálculos do Made/FEA-USP, mais de 10 milhões de brasileiros seriam beneficiados sem queda na arrecadação, já que a ampliação da isenção seria compensada pela tributação dos super-ricos, estimados em 0,06% da população.

Ao simular os impactos, a calculadora apresenta mensagens diferentes conforme a faixa de renda. Quem ganha até R$ 5 mil recebe a informação de isenção total.

Para rendas intermediárias, é exibida a economia anual. No caso dos super-ricos, a comparação é feita com a média da população, evidenciando desigualdades do sistema tributário atual.

Iniciativa

A iniciativa é resultado da parceria entre Instituto Lamparina, Made/FEA-USP, Sleeping Giants Brasil e Teia de Criadores. O suporte técnico foi dado pelo Made/FEA-USP, que utilizou os parâmetros da última versão do PL para desenvolver as simulações.

Segundo Gabi Juns, diretora executiva do Instituto Lamparina, a proposta da ferramenta é ampliar o acesso ao debate tributário.

“A discussão sobre justiça tributária costuma ficar restrita a especialistas, mas afeta diretamente a vida de milhões de brasileiros. A Calculadora da Justiça foi criada para tornar esse debate acessível e mostrar, de forma prática, como a reforma pode aliviar muito quem ganha menos e, pra isso, cobrar um pouquinho mais de quem tem muito” , afirmou.

Guilherme Klein, professor da Universidade de Leeds e pesquisador associado ao Made-FEA/USP, destacou que os cálculos são transparentes.

“A calculadora segue os parâmetros do PL 1087/2025 e tem como objetivo oferecer ao público uma simulação transparente, que ajude a qualificar o debate” , explicou.

O governo Lula trata o projeto como prioridade e defende a reforma como instrumento para ampliar a justiça fiscal. O texto enfrenta resistência de setores do agronegócio e de grupos econômicos que buscam preservar benefícios tributários.