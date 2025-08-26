Divulgação MRV abre vagas para construção civil

A MRV, maior construtora da América Latina e integrante do grupo MRV&CO, anunciou nesta terça-feira (26) a abertura de 975 vagas em canteiros de obras espalhados por cerca de 60 municípios do país.

As oportunidades são para profissionais com experiência na construção civil, com destaque para os cargos de oficial de obras, montador e pintor, que concentram o maior número de vagas. Há oportunidades também para ceramistas, pedreiros, encanadores, eletricistas, armadores, serventes, gesseiros (inclusive drywall), entre outros.

“Essas contratações reforçam o compromisso da MRV com o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua e com a geração de empregos diretos nas comunidades locais” , destacou Marcos Horta, diretor de Desenvolvimento Humano da MRV&CO.

Destaques em São Paulo

Na capital paulista, estão disponíveis 63 vagas. Outros municípios da Região Metropolitana de São Paulo com destaque são Guarulhos (19 vagas), Osasco (18) e Mogi das Cruzes (8).

Além de salário compatível com o mercado e vale-transporte, a MRV oferece benefícios como o programa Ser Sangue Verde, que inclui condições especiais para compra de imóveis da companhia e acompanhamento psicológico.





Já a iniciativa Acolher possibilita uma rotina de trabalho mais flexível para colaboradores que sejam pais, mães ou responsáveis legais de pessoas com deficiência, transplantados ou portadores de doenças degenerativas.

Os interessados devem se inscrever pelo site Carreiras da construtora, através do link: https://mrveco.com.br/home/carreiras