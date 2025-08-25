Reprodução/ Tribunal Superior do Trabalho Engenheira será indenizada por demissão com critério etário

A Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (CEEE), de Porto Alegre (RS), foi condenada pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) a indenizar uma engenheira por ter adotado critério etário em uma demissão em massa. O colegiado considerou a prática ilegal e discriminatória.

De acordo com o TST, a profissional contratada em 1982 foi desligada em março de 2016, aos 59 anos, durante uma reestruturação que levou à dispensa de diversos trabalhadores.

Segundo a engenheira, a empresa tentou disfarçar o critério utilizado, mas, na prática, apenas empregados com idade próxima à aposentadoria foram incluídos.

Já a CEEE argumentou que a decisão tinha o objetivo de minimizar o impacto social, priorizando a dispensa de quem já teria direito a outro benefício, como a aposentadoria.

A companhia também afirmou que a medida estava relacionada à necessidade de ajuste técnico-financeiro e às novas diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica ( Aneel).

Em março de 2021, o Grupo Equatorial Energia arrematou a CEEE em leilão, encerrando a gestão estatal da companhia após anos de disputa judicial.





Primeiras decisões foram favoráveis à empresa

O pedido foi rejeitado na primeira instância, e a sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT).

Para os desembargadores, não houve discriminação direta, pois o critério adotado considerava a existência de outra fonte de renda, e não a idade em si. O TRT entendeu que a empresa teria autonomia para gerir seu quadro funcional como bem quisesse.

TST considera dispensa discriminatória

Ao analisar o recurso, o ministro Alberto Balazeiro, relator do recurso no TST, considerou que a demissão teve caráter discriminatório por estar associada à idade, ainda que de forma indireta, e, portanto, deveria ser anulada.

Ele destacou que “o poder diretivo empresarial não pode se sobrepor aos direitos constitucionais do trabalhador” e alertou que tal prerrogativa não deve ser distorcida a ponto de comprometer o direito ao trabalho digno.

Balazeiro reforçou que a conduta da empresa fere a legislação brasileira e tratados internacionais, por violar o princípio da igualdade material, que garante o acesso ao mercado de trabalho sem restrições que atentem contra direitos fundamentais.

Com base nesse entendimento, o colegiado determinou que a CEEE indenize a engenheira com valor equivalente ao dobro da remuneração, referente ao período entre a dispensa e a decisão judicial.

O Portal iG tenta contato com a emprese e a matéria será atualizada assim que obtivermos resposta.