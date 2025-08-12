As dezenas do concurso 2900 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (12), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 39.295.966,90. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
60 - 59 - 55 - 54 - 50 - 33.
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
53 apostas ganhadoras, R$ 40.487,59
4 acertos
2.885 apostas ganhadoras, R$ 1.226,03
Quina
O concurso 6798 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.348.284,88. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
50 - 21 - 60 - 11 - 42.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
27 apostas ganhadoras, R$ 11.375,66
3 acertos
1.986 apostas ganhadoras, R$ 147,28
2 acertos
55.111 apostas ganhadoras, R$ 5,30
Dia de Sorte
O concurso 1101 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 1.000.000,00. Duas apostas dividiram o prêmio máximo. Veja os números:
03 - 24 - 14 - 22 - 19 - 13 - 26.
Mês da Sorte: 04 - Abril.
Premiação
7 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 479.239,89
6 acertos
42 apostas ganhadoras, R$ 3.063,49
5 acertos
1.833 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
23.886 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Abril76.102 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Detalhamento
CANAL ELETRONICO
1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos
BRASILIA - DF
1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos
Timemania
O concurso 2280 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 15.000.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
18 - 75 - 24 - 27 - 43 - 21 - 03.
Time do Coração: Caxias/RS.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 35.237,80
5 acertos
185 apostas ganhadoras, R$ 1.360,53
4 acertos
3.540 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
31.572 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
CAXIAS /RS
7.600 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Lotofácil
O concurso 3467 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 5.000.000,00. Três apostas dividiram o prêmio máximo. Veja os números:
03 - 20 - 25 - 19 - 09 - 06 - 04 - 21 - 16 - 05 - 07 - 18 - 14 - 13 - 08.
Premiação
15 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 1.525.501,47
14 acertos
309 apostas ganhadoras, R$ 2.105,21
13 acertos
11004 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
144582 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
828138 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
ITUIUTABA - MG
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
BURITIS - RO
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
RIBEIRAO PIRES - SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Como jogar
A Mega-Sena é a loteria que pode transformar sua vida, premiando quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.
Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.
Bolão
Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.
O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.
As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.