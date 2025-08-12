Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Mega-Sena

As dezenas do concurso 2900 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (12), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 39.295.966,90. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

60 - 59 - 55 - 54 - 50 - 33.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

53 apostas ganhadoras, R$ 40.487,59

4 acertos

2.885 apostas ganhadoras, R$ 1.226,03





Quina

O concurso 6798 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.348.284,88. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

50 - 21 - 60 - 11 - 42.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

27 apostas ganhadoras, R$ 11.375,66

3 acertos

1.986 apostas ganhadoras, R$ 147,28

2 acertos

55.111 apostas ganhadoras, R$ 5,30

Dia de Sorte

O concurso 1101 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 1.000.000,00. Duas apostas dividiram o prêmio máximo. Veja os números:

03 - 24 - 14 - 22 - 19 - 13 - 26.

Mês da Sorte: 04 - Abril.

Premiação

7 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 479.239,89

6 acertos

42 apostas ganhadoras, R$ 3.063,49

5 acertos

1.833 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

23.886 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Abril76.102 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Detalhamento

CANAL ELETRONICO

1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos

BRASILIA - DF

1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos

Timemania

O concurso 2280 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 15.000.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

18 - 75 - 24 - 27 - 43 - 21 - 03.

Time do Coração: Caxias/RS.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 35.237,80

5 acertos

185 apostas ganhadoras, R$ 1.360,53

4 acertos

3.540 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

31.572 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

CAXIAS /RS

7.600 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Lotofácil

O concurso 3467 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 5.000.000,00. Três apostas dividiram o prêmio máximo. Veja os números:

03 - 20 - 25 - 19 - 09 - 06 - 04 - 21 - 16 - 05 - 07 - 18 - 14 - 13 - 08.

Premiação

15 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 1.525.501,47

14 acertos

309 apostas ganhadoras, R$ 2.105,21

13 acertos

11004 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

144582 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

828138 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

ITUIUTABA - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

BURITIS - RO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

RIBEIRAO PIRES - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como jogar

A Mega-Sena é a loteria que pode transformar sua vida, premiando quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.