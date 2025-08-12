Reprodução/ Governo Federal INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu, nesta terça-feira (12), o contrato com o Banco Agibank S.A., responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários.

A decisão foi tomada para investigar denúncias de graves descumprimentos do contrato de prestação de serviços.

Entre as irregularidades apontadas, está a interceptação e o redirecionamento de ligações que os beneficiários tentavam fazer para a Central 135.

De acordo com as denúncias recebidas pelo INSS, ao instalar o aplicativo do banco, as chamadas eram desviadas para o próprio app, impedindo o contato com os canais oficiais do orgão para esclarecer dúvidas, registrar reclamações ou solicitar ressarcimento de descontos indevidos.







Além disso, existem também registros de recusas à portabilidade de benefícios, retenção indevida de valores e convocação de beneficiários para comparecer a lojas da instituição, sob o argumento de tratar de descontos de entidades associativas ou devolução de dinheiro.

Em nota à imprensa, o INSS classificou a conduta como uma infração gravíssima e afirmou que a ação compromete a relação entre o órgão e os segurados, já que o banco teria acesso à intenção do beneficiário de entrar em contato com a Previdência e passaria a interceptar essas informações.

O instituto afirmou que os pagamentos aos segurados que recebem pelo Agibank continuarão sendo feitos normalmente e que não é necessário tomar medidas imediatas. No entanto, quem teve a portabilidade recusada pode registrar reclamação na ouvidoria do órgão.

O INSS ainda reiterou o compromisso de garantir os direitos de aposentados, pensionistas e demais beneficiários. Segundo o órgão, a suspensão do contrato foi adotada para preservar o respeito, a transparência e a segurança nos pagamentos.

O Portal iG entrou em contato com o Agibank. A matéria será atualizada assim que houver posicionamento do banco.